Bruno Macedo começou a sua intervenção afirmando que, no debate de hoje, não terem sido contestadas as conclusões do relatório sobre o ISAL porque, garante, traduz tudo o que foi apurado.

O deputado social-democrata recorda que ficou provado que todos os cargos na instituição eram desempenhados por apenas cinco pessoas e que a vice-directora,, Sancha Campanella era a responsável pela direcção.

Bruno Macedo acusa a direcção do ISAL de "esconder a verdade" aos alunos, uma vez que recebeu a informação de não acreditação a 5 de Julho de 2024 e continua receber inscrições. Os aluno só souberam da não acreditação, pela comunicação social, em Outubro.

Também lembrou que a direcção do ISAL recusou-se sempre a prestar esclarecimentos no parlamento, o que obrigou à criação da comissão de inquérito que, diz, tem "toda a legitimidade".

Bruno Macedo assegura que "ninguém ficou contente com o que se passou no ISAL" e que a preocupação é defender os alunos. O que não admite é que se ignore as responsabilidades de quem estava à frente do instituto.

Por outro lado, diz que "é mentira" que o relatório personalize as conclusões. O que acontece é "o contrário", alguém que "se esconde no partido" para não prestar esclarecimentos.

O PSD, assegura, não vai permitir que sejam ignoradas responsabilidades que devem ser apuradas. "Qual é o problema", pergunta.