Jota desmente acordo com o Machico

O avançado Jota desmentiu esta segunda-feira a informação que dava conta de um alegado acordo para representar o Machico na próxima temporada. Em declarações, o jogador esclareceu que, apesar de o clube lhe ter aberto as portas para treinar, ainda não assumiu qualquer compromisso com uma equipa.

"É verdade que eles me abriram as portas para estar lá a treinar, mas neste momento ainda não estou comprometido com nenhuma equipa. Quero focar-me, preparar-me fisicamente e depois então mais para a frente tomo uma decisão", afirmou.

Jota aproveitou ainda para agradecer a disponibilidade demonstrada pelo Machico e pelo treinador, reiterando ainda estar a ponderar acerca do seu futuro.