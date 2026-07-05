Acampamentos temporários albergam actualmente 10.702 pessoas

Um total de 10.702 pessoas encontram-se alojadas em 79 acampamentos transitórios que foram montados após os terramotos de 24 de junho, na Venezuela, adiantou hoje o ministro da Educação, Héctor Rodriguez, no seu canal na plataforma Telegram.

Segundo a agência EFE, o relatório, com dados até às 11:00 de hoje (hora de Lisboa), detalha que a infraestrutura de emergência conta com uma capacidade instalada de 14.599 lugares, o que deixa margem para continuar a acolher pessoas afetadas.

O estado mais devastado pelos terramotos, La Guaira, regista a maior concentração de cidadãos em refúgios, com 6.655 pessoas distribuídas em 20 acampamentos. Destes, 11 encontram-se em "processo de ampliação", segundo o Governo.

Caracas, capital do país, conta com 37 acampamentos transitórios com uma capacidade instalada para 8.078 pessoas, acolhendo atualmente 3.234 desalojados.

O estado de Miranda (norte do país, próximo de Caracas) mantém operacionais 22 acampamentos com capacidade para 1.787 pessoas, albergando atualmente 813 afetados.

"Graças ao esforço articulado entre o Governo nacional, organismos internacionais, setores privados e a comunidade estamos a preparar cada instalação para garantir espaços dignos às famílias", disse o ministro da Educação.

Onze dias depois do duplo terramoto que abalou a Venezuela, os trabalhos concentram-se hoje na retirada de escombros dos edifícios derrubados em La Guaira, enquanto os operacionais de busca e resgate diminuem e se reduzem as possibilidades de encontrar sobreviventes.

Até ao momento, contabilizam-se pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo os dados mais recentes do Governo, que continua sem atualizar os números de desaparecidos, que se mantêm em 157 desde 25 de junho, o dia seguinte aos sismos.

O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 95 e registam-se 58 portugueses desaparecidos, revelou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.