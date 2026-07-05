Fogo de Vouzela continua activo com uma das frentes dominada

O incêndio que lavra há três dias em Vouzela continua ativo, com uma frente de fogo maioritariamente em consolidação e a outra dominada, mobilizando ainda 1.200 operacionais e centenas de meios terrestres, segundo a Proteção Civil.

Numa das frentes, o incêndio está "80% dominado, em consolidação e vigilância, e 20% ativo, com intensidade moderada", disse hoje de manhã à Lusa o comandante regional de Emergência e Proteção Civil Simão Velez.

O responsável salientou que permanecem "alguns pontos com potencial para reativação forte".

Quanto à segunda frente do incêndio, encontra-se já "100% em consolidação e vigilância", acrescentou.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão envolvidos no combate às chamas 1.200 bombeiros, apoiados por 407 meios terrestres.

O incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu, começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, tendo-se propagado depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, no mesmo distrito, e ao de Águeda, no distrito de Aveiro.

Atualmente, a área ardida na sequência deste incêndio já ultrapassa os 10 mil hectares, segundo os dados oficiais.

Além do incêndio de Vouzela, os bombeiros combatiam também um fogo florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto. Pelas 05:00 deste domingo, a ocorrência na União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave mobilizava 108 operacionais e 32 meios terrestres.