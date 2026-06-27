ASPP/PSP alerta Ministério da Administração Interna para problemas estruturais na PSP da Madeira

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) enviou um ofício ao Ministro da Administração Interna, na sequência de uma visita de trabalho ao Comando Regional da PSP da Madeira, realizada nos dias 25 e 26 de Junho, onde identificou várias preocupações relacionadas com as condições de funcionamento da força policial na Região Autónoma.

No documento, a estrutura sindical destaca o défice de efectivos como uma das principais dificuldades, alertando para o impacto da falta de pessoal na capacidade operacional e na visibilidade do policiamento de proximidade.

A ASPP/PSP manifesta também preocupação com a gestão da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), considerando que o desvio de profissionais para funções aeroportuárias tem fragilizado as esquadras genéricas da Madeira.

Outro dos pontos abordados prende-se com o desgaste dos profissionais, que, segundo a associação, resulta do recurso frequente ao cancelamento de folgas e períodos de descanso para compensar a escassez de efectivos.

No ofício são ainda referidas matérias que permanecem por resolver, nomeadamente a revisão do subsídio de insularidade, o cumprimento das normas relativas à pré-aposentação e a melhoria das condições de saúde dos polícias.

A associação sindical defende que, embora reconheça a importância do apoio prestado pelas entidades regionais, cabe ao Poder Central assumir as suas responsabilidades na gestão da segurança interna e na valorização dos profissionais que exercem funções na Madeira.

A ASPP/PSP aguarda agora uma resposta do Ministério da Administração Interna e a adopção de medidas concretas para responder aos problemas identificados, garantindo que continuará a acompanhar a situação e a defender os direitos e interesses socioprofissionais dos polícias.