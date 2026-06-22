Tiroteio em Montreal faz três mortos incluindo um polícia e o suspeito
Três pessoas morreram hoje num tiroteio, incluindo um polícia e o suspeito, num incidente que ocorreu num bairro judeu de Montreal e que provocou ainda ferimentos numa polícia, divulgou a força policial.
De acordo com a polícia, a ocorrência começou pelas 11:35 (16:35 em Lisboa) e "ainda está em curso", sem fornecer informações sobre as circunstâncias do tiroteio ou os motivos do suspeito.
"Por enquanto, não sabemos o motivo", referiu, por sua vez, o ministro da Segurança Interna do Quebeque, Ian Lafrenière, à Radio-Canada.
Um grande contingente policial foi mobilizado nesta zona residencial da zona oeste de Montreal, onde se concentram muitos negócios e restaurantes judaicos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram um suspeito vestido com uniforme militar, caído no chão.
Os moradores estão a ser aconselhados a permanecer nas suas casas, e a autoestrada adjacente foi interditada ao trânsito.
O Centro para os Assuntos Israelitas e Judaicos (CIJA) declarou na rede social X que está a "monitorizar de perto a situação".