Damas Portuguesas servem 200 refeições por dia

A Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas de Caracas está a garantir cerca de 200 refeições diárias e a acompanhar 147 famílias afectadas pelo sismo, muitas delas madeirenses, numa resposta humanitária que ganhou ainda mais importância depois da tragédia em La Guaira e em Caracas.

Durante a visita de Rui Abreu à instituição, foi também realizada uma vistoria técnica às instalações por especialistas dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, integrados na missão portuguesa na Venezuela.

A avaliação não detectou danos estruturais, dando tranquilidade à instituição para continuar a funcionar.

Lucecita Fernandes sublinhou que esta é “uma casa de serviço” e que, num momento de emergência, saber que o edifício está em condições permite às Damas Portuguesas manter o apoio à comunidade sem interrupções.

A responsável destacou que os pedidos de ajuda cresceram depois do terramoto e agradeceu o apoio do Governo Regional, lembrando que muitos dos cidadãos acompanhados são madeirenses.

Rui Abreu recordou que a verba de apoio social extraordinário à Venezuela foi reforçada de 60 mil para 150 mil euros e admitiu que as Damas Portuguesas poderão estar entre as instituições contempladas, pelo trabalho diário que estão a desenvolver junto das famílias mais atingidas.