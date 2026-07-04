Governo português saúda libertação de preso político luso-venezuelano

O Governo português saudou hoje a libertação de um militar luso-venezuelano preso por motivos políticos pelo regime de Caracas desde 2024.

Adrián Leonardo de Sousa estava detido desde janeiro de 2024 mas não foi a primeira vez que o regime chavista o encarcerou. Em dezembro de 2023 tinha sido libertado após cinco anos na prisão.

"O Governo português continuará a trabalhar, discreta mas ativamente, pela libertação dos presos políticos detidos na Venezuela", lê-se uma mensagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgada na rede social X.

A diplomacia portuguesa afirmou ainda que "o embaixador português esteve em contacto com Adrian Leonardo de Sousa e família desde o momento da libertação".