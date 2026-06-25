Parlamento unânime no pesar pelas vítimas e solidário com comunidade luso-venezuelana

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pelas vítimas dos sismos que atingiram a Venezuela, na quarta-feira, e expressou uma mensagem de solidariedade e preocupação em relação aos cidadãos da comunidade luso-venezuelana.

Este voto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, salienta que "os violentos sismos provocaram um grande número de mortos, feridos e desalojados".

"Causaram também um cenário de grande destruição, afetando particularmente a região de Caracas e outras zonas do norte do país e mobilizando amplas operações de emergência, socorro e assistência humanitária. Neste momento de enorme sofrimento, a Assembleia da República apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas, deseja uma rápida recuperação a todos os feridos e exprime a sua solidariedade para com todos os cidadãos e comunidades afetados por esta catástrofe natural", refere-se.

No texto do presidente do Parlamento, defende-se que os "povos português e venezuelano estão unidos por profundos laços históricos, culturais e humanos, que se refletem na numerosa comunidade portuguesa e luso-venezuelana residente na Venezuela".

"Particularmente a estes cidadãos, o Parlamento expressa uma mensagem de proximidade, solidariedade e preocupação. Assinala também o empenho das equipas de proteção civil, dos profissionais de saúde, das forças de segurança, dos voluntários e de todas as entidades envolvidas nas operações de socorro e assistência às populações afetadas", acrescenta-se.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos, entre os quais um cidadão português e dois luso-descendentes, e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.