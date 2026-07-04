Descubra o BMW 216d Pack M disponível no Megamotor

O stand do Megamotor tem disponível uma versão automática, de 2021, do BMW 216 D. Com cerca de 90 mil quilómetros, vem equipado com motor 1.5L a diesel, com 116 cavalos de potência e caixa automática de sete velocidades. Por se tratar da versão Pack M, inclui ainda diversos extras de fábrica, como sensores de estacionamento frontais e traseiros, sensores de luz, entre outros.

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Este veículo pode ser adquirido por 25 500 euros em pronto pagamento. Em alternativa, o Megamotor oferece uma solução de financiamento a partir de 341,34 euros por mês, num prazo de 120 meses e sem necessidade de qualquer entrada inicial. Para facilitar ainda mais o negócio, o stand aceita a sua viatura antiga como retoma, mesmo que esta ainda tenha uma dívida associada*.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.