Pedro Paixão nomeado Cônsul Honorário de São Tomé e Príncipe na Madeira

Pedro Paixão foi oficialmente nomeado Cônsul Honorário de São Tomé e Príncipe em Portugal, com jurisdição na Região Autónoma da Madeira, por um período de quatro anos. A nomeação consta da Carta Patente n.º 01/MNECC/2026, assinada pela Ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, e foi formalizada hoje numa cerimónia realizada em São Tomé.

Segundo nota à imprensa, com esta nomeação, o novo Cônsul Honorário assume a missão de promover e proteger os interesses de São Tomé e Príncipe e dos seus cidadãos, bem como de reforçar a cooperação económica, comercial, cultural, científica e turística entre os dois países. Compete-lhe, igualmente, assegurar a assistência consular aos cidadãos são-tomenses residentes ou de passagem pela Ilha da Madeira, em conformidade com a Convenção de Viena sobre as Relações Consulares.

“É com elevado sentido de honra, responsabilidade e compromisso que aceito esta missão. Represento um país e um povo a quem me ligam laços de afecto e de respeito, e tudo farei para servir com dedicação a comunidade são-tomense da Madeira, e corresponder à confiança que me foi depositada", disse.

A criação do Consulado Honorário responde a uma realidade concreta e em crescimento. Reside na Região uma comunidade são-tomense cada vez mais expressiva, que conta com várias centenas de cidadãos, em número crescente, sobretudo integrada nos sectores do turismo e da hotelaria, na Madeira e no Porto Santo.

Para além da assistência consular, o Consulado assume desde já uma vocação de cooperação económica entre a Madeira e São Tomé e Príncipe, com prioridade para áreas estruturantes do desenvolvimento são-tomense: a energia, o desenvolvimento tecnológico, em particular a reforma tecnológica do Estado e a modernização dos serviços públicos, e o turismo. Neste domínio, encontram-se já estabelecidos contactos ao mais alto nível diplomático, com vista a conduzir a São Tomé e Príncipe, ainda no decurso do presente ano, um conjunto de empresários nacionais já identificados, para o arranque de investimentos e o desenvolvimento de projectos no terreno.

Encaro estas funções como um compromisso de natureza institucional, que extravasa o plano meramente simbólico. Assim sendo, pretendo que o Consulado Honorário se afirme como um instrumento efectivo de aproximação entre a Madeira e São Tomé e Príncipe e de promoção de parcerias estruturadas. É meu propósito mobilizar o tecido empresarial da Região e canalizar competências, conhecimento e investimento para os setores prioritários do desenvolvimento são-tomense, numa lógica de cooperação rigorosa, sustentada e de benefício mútuo". Pedro Paixão

A inauguração oficial do Consulado Honorário na Madeira está prevista para Julho, integrada no programa comemorativo do 51.º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, a assinalar no Funchal.