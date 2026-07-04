Mais de 100 bombeiros e 45 veículos de Espanha no apoio aos fogos

Mais de uma centena de bombeiros e 45 veículos de Espanha chegaram a Portugal na sexta-feira para combater os incêndios, em coordenação com o Mecanismo de Proteção Civil da UE, disse hoje a Comissão Europeia.

"Para ajudar o país a enfrentar os incêndios florestais de grandes proporções, três aeronaves de combate a incêndios da rede rescEU, provenientes de Itália e de Espanha, já estão a caminho" de Portugal, estando a chegada prevista para hoje, disse à Lusa fonte oficial da Comissão Europeia.

Ao mesmo tempo, "118 bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha chegaram ao local ontem à noite, apenas algumas horas após a ativação do mecanismo", referiu.

A rede rescEU faz parte do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), funcionando como uma reserva estratégica de meios para dar resposta a situações de emergência que são coordenadas pelo instrumento europeu quando um país faz um pedido de ajuda.

Espanha disponibilizou na sexta-feira um de dois aviões Canadair solicitados por Portugal no âmbito do acordo de assistência existente entre os dois países, ativado preventivamente em paralelo com o mecanismo da UE.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na sexta-feira que Portugal acionou o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios.

O mecanismo europeu ajuda os Estados-membros e países terceiros à UE a dar resposta a emergências, como incêndios, crises sanitárias ou conflitos.

Quando um país faz um pedido de assistência, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência mobiliza o destacamento de apoio através de uma ligação direta com as autoridades nacionais de proteção civil.

"A solidariedade da UE encontra-se em curso e continuará presente durante todo o verão", reforçou fonte da Comissão Europeia.

Os meios internacionais chegam numa altura em que o incêndio de Vouzela continua a concentrar o maior dispositivo de combate do país.

Mais de 1.100 operacionais mantêm combate ao incêndio de Vouzela

O incêndio que lavra há mais de dois dias no concelho de Vouzela continua a mobilizar o maior dispositivo de combate do país, numa altura em que Portugal recebe reforços internacionais para enfrentar o agravamento do risco de incêndio rural provocado pelas elevadas temperaturas.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), pelas 11h30 deste sábado estavam empenhados no combate ao fogo de Vouzela 1.174 operacionais, apoiados por 390 meios terrestres e 10 meios aéreos.

Em declarações à Lusa, o oficial de operações da ANEPC, José Rodrigues, referiu que a evolução do incêndio durante a noite foi favorável. "Isso permitiu que os operacionais conseguissem debelar algumas das frentes de incêndio e reduzir substancialmente o tamanho de outras", afirmou, acrescentando que o combate decorre de forma positiva, embora persista alguma preocupação quanto à evolução das próximas horas.

Já o incêndio que deflagrou durante a manhã em Mangualde foi entretanto dominado. O presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, adiantou à Lusa que o fogo ficou controlado graças à intervenção de meios terrestres e aéreos. Pelas 13h09, a página da ANEPC indicava que a ocorrência se encontrava em fase de resolução, com 97 operacionais, 24 viaturas e dois meios aéreos no terreno.

Durante a madrugada, os incêndios de Barcelos e Setúbal entraram igualmente em fase de resolução, mantendo-se apenas trabalhos de rescaldo e consolidação.