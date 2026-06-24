Sidra da Madeira IGP terá apoio de 100 mil euros

O Governo Regional informou esta quarta-feira, através de nota à imprensa, que irá apoiar a Sidra da Madeira IGP (Indicação Geográfica Protegida), comercializada localmente, em 1 euro ao litro, reservando para o efeito 100 mil euros. A novidade foi avançada, na terça-feira, pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, durante a abertura da 2.ª edição do Cider Fest / Festa da Sidra, que decorre na Avenida Arriaga até 25 de Junho.

Este apoio visa incentivar a produção e comercialização de produtos certificados, promovendo simultaneamente a valorização da produção regional, o reforço do rendimento dos produtores e a consolidação da 'Sidra da Madeira IGP'.

Os produtores, para poderem beneficiar deste apoio, terão de produzir e comercializar a 'Sidra da Madeira IGP', assegurando o cumprimento de todos os requisitos de produção, transformação, certificação e comercialização, previstos no Caderno de Especificações, que define as regras a serem cumpridas para a utilização da designação protegida, nomeadamente, entre outras, que as maçãs e pêras têm de ser produzidas na ilha da Madeira, que o açúcar fermentável deve ser de origem natural dos frutos, inferior a 15 g/l, sendo o teor alcoólico mínimo de 5% e a acidez total mínima de 3 g/l (expressa em ácido málico). Secretaria Regional da Agricultura e Pescas

De resto, a produção de sidra registou nos últimos anos uma quebra acentuada, em resultado dos incêndios de 2023 e 2024, que afectaram severamente os pomares dos principais concelhos produtores.