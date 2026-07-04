Emanuel Martins lidera caravana dos tracção dianteira

Emanuel Martins tem mantido ao longo do Rali da Calheta a liderança entre os pilotos ao volante de viaturas com tracção dianteira. O piloto do Renault Clio Rally4 dispõe, a meio desta organização do Club Sports da Madeira, uma vantagem de 7,1 segundos sobre o seu mais directo adversário, Tiago Nunes, que tripula modelo idêntico ao utilizado pelo líder.

O terceiro melhor nesta categoria é Sandro Teixeira, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, que tem um atraso de 5 segundos pra o piloto que o precede na classificação, depois de ter ultrapassado no final das duas secções da manhã de sábado Martim Nunes, em viatura idêntica à que tripula. Carlos Silva, ao volante de um Peugeot 208 R2, mantém-se o mais veloz entre os elegíveis para o Troféu Eng. Rafael Costa. Organização do Rali da Calheta