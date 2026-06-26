Emanuel Câmara garante que PS vai resolver a questão da mobilidade aérea “doa a quem doer”

Emanuel Câmara abordou a questão da mobilidade aérea, “pela qual o PS tem lutado e vai continuar a lutar, doa a quem doar”. Na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que está a decorrer na Assembleia da República, o deputado madeirense na Assembleia da República lembra também a importância de rever a Lei das Finanças Regionais que permitam o aprofundamento da autonomia.

“A Região Autonomia da Madeira precisa de melhor governação apenas possível com alternância democrática. A autonomia não tem donos, não é de partidos, mas conta e contará sempre com o Partido Socialista,” disse Emanuel Câmara, sem esquecer a importância de acompanhar atentamente dossiers com o futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira e o financiamento do futuro Hospital.