Prazeres lidera máximas com 32,5ºC

A estação do IPMA nos Prazeres registou esta sexta-feira a temperatura máxima mais elevada na Região Autónoma da Madeira, com 32,5ºC, até ao meio-dia, num quadro de calor persistente em vários pontos da ilha.

Além dos Prazeres, várias estações ultrapassaram os 30ºC, com destaque para Quinta Grande (31,7ºC), Monte (31,2ºC), Santo da Serra (30,6ºC) e Cancela/SRPC (30,0ºC). A temperatura mais baixa foi registada em Ponta do Pargo, com 19,7ºC, a única abaixo dos 20ºC na rede.

As cotas médias da ilha voltaram a destacar-se com os valores mais elevados de temperatura, tanto nas máximas registadas esta manhã como no dia anterior, reforçando um padrão de calor mais expressivo entre a faixa costeira e as zonas intermédias.

O episódio térmico ficou marcado por uma noite tropical desde a orla costeira até acima dos 1000 metros de altitude, com valores elevados em praticamente toda a rede. Nos Prazeres, a mínima não desceu abaixo dos 22,1ºC, enquanto o Pico Alto, a mais de 1000 metros, registou 22,3ºC de mínima durante a madrugada.

Esta tendência já tinha sido observada ontem, quando as temperaturas máximas mais elevadas também se verificaram sobretudo nas cotas médias da ilha, com várias estações a ultrapassarem os 30ºC, incluindo o Monte (31,6ºC), além de Prazeres e Quinta Grande. A noite anterior foi igualmente tropical em várias estações da rede, entre as quais Prazeres, Pico Alto, Funchal (Observatório e Lido), Santa Cruz/Aeroporto e Porto Moniz.