Mais de 100 operacionais combatem fogo com duas frentes ativas em Vila Verde

Mais de 100 operacionais encontravam-se, pelas 18:00, a combater um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato em Vila Verde, distrito de Braga, disse hoje à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com o comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Manuel Moreira, o incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está "a ceder visivelmente aos meios".

O incêndio deflagrou por volta das 12:00 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.

Segundo o 'site' da ANEPC, pelas 18:00 encontravam no local 110 operacionais, apoiados por 32 meios terrestres e dois meios áreos.