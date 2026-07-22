Nivalda Gonçalves foge aos números

Várias são as perguntas do deputados a que Nivalda Gonçalves responde não ter presentes, não ter trazidos as estatísticas e que o que contas são as pessoas e não as estatísticas.

Foi questionada, por exemplo, sobre o tempo médio da resposta da Segurança Social, após a informação, pelo SESARAM, de alta clínica.

A presidente da Segurança Social foi respondendo, mas sem ser concreta. Foi dizendo que varia consoante o caso e que há utentes com mais do que uma resposta.

Questionada sobre o falhanço em garantir camas para quem está em alta problemática, Nivalda Gonçalves disse não considerar que a Segurança Social esteja a falhar.