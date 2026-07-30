Restaurante Atlantis tem novo menu para partilhar

Situado no Caniço-de-Baixo, o Restaurante Atlantis apresenta um novo conceito gastronómico, com deliciosas sugestões pensadas para partilhar e desfrutar em boa companhia.

Reconhecido pela sua localização única, num impressionante terraço suspenso sobre a falésia, o Atlantis convida-o a viver momentos inesquecíveis à mesa. Seja num encontro com amigos, numa celebração especial ou num ambiente mais íntimo e romântico, este é o cenário perfeito para uma experiência descontraída, mas memorável.

Venha descobrir sabores autênticos, pratos concebidos para serem partilhados e uma vista deslumbrante sobre o Atlântico.

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h00 às 16h00 e das 18h00 às 21h00.

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3