Vantagens e cuidados com novo nome de utilizador no WhatsApp

O WhatsApp anunciou a possibilidade de os utilizadores se identificarem com um nome de utilizador ao invés do número de telemóvel. Uma novidade que traz vantagens, mas também alguns riscos.

A aplicação de mensagens instantâneas que permite trocar mensagens de texto e de voz, e fazer chamadas de voz e vídeo, anunciou, recentemente, que os seus clientes vão poder identificar-se com um nome de utilizador. Os utilizadores passam, assim, a poder reservar um nome que os identifique.

Se o utilizador optar por esta funcionalidade, a alteração vai permitir não revelar o número de telemóvel no primeiro contacto que estabelecermos com outra pessoa, grupos ou empresas. O objectivo, segundo a Meta, é não haver troca de dados pessoais ao primeiro contacto.

Privacidade é reforçada?

A DECO PROteste analisou esta nova funcionalidade, que, à partida, parece positiva. Ao poder usar um nome de utilizador em vez do número de telefone, melhora-se a privacidade e o controlo sobre os dados pessoais. Ao disponibilizar o número de telefone, o utilizador acaba por ficar exposto a contactos comerciais, spam, tentativas de fraude ou engenharia social.

Assim, o consumidor pode decidir quando lhe faz sentido revelar o seu número de telefone e quando prefere manter apenas um identificador público. Ainda assim, isso não significa que o deixe de ser alvo de potenciais de tentativas de usurpação de identidade. Mesmo que, segundo o WhatsApp, não exista uma lista pública de nomes de utilizador nem sugestões automáticas. Para contactar alguém será necessário conhecer exactamente o seu nome de utilizador.

Segundo a DECO PROteste, há um problema adicional. A Meta, empresa que detém o WhatsApp, detém igualmente o Instagram. Se o nome de utilizador escolhido coincidir – e a Meta vai dar prioridade de “implementação” do nome de utilizador a quem o fizer –, o utilizador acaba por expor o seu contacto de WhatsApp a todas as pessoas, empresas e entidades que o seguem no Instagram. Ou seja, qualquer pessoa que veja o perfil do Instagram de quem a contacta pode adicioná-lo a conversas ou entrar em contacto directo.

Recomendações

Assim, a DECO PROteste recomenda que, antes de reserve o nome de utilizador no Whatsapp, o consumidor adopte duas medidas simples. Deve tornar o seu perfil de Instagram privado, em ‘Definições’ > ‘Privacidade’ e selecionando ‘Conta privada’. Desta forma, apenas os seguidores aprovados podem ver as publicações, histórias e outras informações do perfil. Deve, por outro lado, pensar num nome de utilizador que não seja igual ao do Instagram.

A Meta anunciou mecanismos para proteger nomes associados a figuras públicas e permitir que empresas e criadores mantenham o mesmo identificador utilizado noutras plataformas. O objectivo é reduzir o risco de usurpação de identidade. Ainda assim, há que acompanhar a eficácia destes mecanismos e a rapidez na resolução de conflitos, em caso de tentativas de fraude.

Manter as definições de privacidade actualizadas e activar a autenticação de dois fatores são também boas práticas para reforçar a segurança.