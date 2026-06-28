Portugal pode encontrar Espanha nos 'oitavos' e França nas 'meias'

Portugal ficou a conhecer no sábado o seu possível caminho até à final do Mundial de futebol de 2026, que pode contemplar um confronto com a Espanha, nos 'oitavos', e um duelo com a França, nas meias-finais.

Com o segundo lugar do Grupo K, depois do segundo empate em três jogos, com a líder Colômbia (0-0), a formação comandada pelo espanhol Roberto Martínez marcou, para já, encontro com a Croácia nos inéditos 16 avos de final.

O encontro está marcado para o Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, na quinta-feira, 02 de julho, pelas 19:00 locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa).

No caso de conseguir o apuramento, Portugal vai encontrar o vencedor do embate entre a Espanha e o segundo classificado do Grupo J, que será a Áustria ou a Argélia.

Esse embate fará a formação das 'quinas' voltar aos Estados Unidos, para jogar em Arlington, em 06 de julho, uma segunda-feira, pelas 14:00 (20:00).

Quanto aos quartos de final, o adversário será, em teoria, mais acessível, pois sairá do quarteto constituído por Bélgica, Senegal, o coanfitrião Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina.

O embate realiza-se em 10 de julho, uma sexta-feira, em Inglewood, pelas 12:00 (20:00).

No caso de chegar às meias-finais, e repetir os melhores desempenhos de sempre, o terceiro lugar da estreia, em 1966, e o quarto de 2006, são oito as possibilidades, entre as quais a bicampeã França e a tetracampeã Alemanha.

Países Baixos, Marrocos, Suécia, África do Sul, Paraguai e o coanfitrião Canadá são as outras hipóteses, para um encontro marcado para Arlington, no dia 14 de julho, uma terça-feira, às 14:00 (20:00).

Quanto à final de 19 de julho, um domingo, em East Rutherford, são 16 os possíveis oponentes, entre os quais Argentina, Brasil e Inglaterra.