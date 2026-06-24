Chega vota a favor do projecto de resolução que recomenda ao Governo da República a concretização do 'ferry'

O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, votou a favor, na Comissão de Infraestruturas, Habitação e Mobilidade, de um projecto de resolução que recomenda ao governo da República a concretização da ligação marítima regular entre a Madeira e o continente, abrangendo passageiros e carga rodada.

A iniciativa, discutida e aprovada na sessão da comissão esta manhã, recomenda que o governo cumpra os compromissos assumidos perante os madeirenses e as obrigações inscritas em sede de Orçamento do Estado relativamente à reposição da ligação ‘ferry’.

O ferry não é um capricho nem uma questão de opinião. Tem de ser um compromisso do Estado para com a Madeira face a uma necessidade estratégica para a mobilidade, a economia e a coesão territorial da Região. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar recorda que a ligação marítima constitui uma reivindicação antiga da população madeirense e uma ferramenta importante para reforçar a concorrência nos transportes, reduzir custos e aumentar as opções de mobilidade disponíveis. Segundo Francisco Gomes, o Chega "continuará a insistir nesta matéria até que a ligação seja efectivamente retomada".

O diploma segue agora para votação em plenário, onde o deputado espera que "possa recolher o apoio da maioria das forças políticas representadas na Assembleia da República".