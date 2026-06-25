PSP apreende droga e dinheiro no Funchal

O Comando Regional da PSP da Madeira realizou, na passada segunda-feira, diversas acções policiais no concelho do Funchal, no âmbito da prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes.

As operações, desenvolvidas por equipas de Investigação Criminal e de Intervenção Rápida da Divisão Policial do Funchal, resultaram na apreensão de vários produtos e objectos associados à actividade ilícita.

Foram apreendidos cerca de 106,10 gramas de um produto suspeito de ser ‘Bloom’, 46,49 gramas de ‘Gorby Mix’, 4,6 gramas de haxixe, cerca de 975 euros em numerário, dois telemóveis, uma navalha e diverso material usado na preparação, armazenamento e distribuição de droga.

No decurso da operação foram interceptados e identificados três suspeitos, com idades entre os 45 e os 55 anos.

Segundo a PSP, os visados estão referenciados por suspeitas de envolvimento em actividades relacionadas com o tráfico de estupefacientes.

As diligências processuais prosseguem sob a direcção da autoridade judiciária competente.