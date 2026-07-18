Atrasos nas notas dos exames dominam assuntos dos jornais nacionais
Os problemas na divulgação das classificações dos exames nacionais marcam as manchetes da imprensa portuguesa deste sábado, com Público, Jornal de Notícias e Correio da Manhã a destacarem centenas de alunos que continuam sem conhecer as respectivas notas devido a falhas no processo de correção e publicação dos resultados.
O Público sublinha que "centenas estão em falta", enquanto o Jornal de Notícias fala em "falhas na correção". Já o Correio da Manhã aponta diretamente responsabilidades ao Ministério da Educação, referindo um atraso na divulgação das classificações.
Outro tema em evidência é o caso dos bidões com produtos químicos alegadamente utilizados no tratamento de droga. O Público noticia que o material estava na posse de um amigo do ministro Luís Neves, enquanto o Correio da Manhã escreve que a Polícia Judiciária abriu um inquérito após o desaparecimento desses produtos.
Na área da saúde, o Público destaca o reforço dos cuidados primários, revelando que o Serviço Nacional de Saúde recrutou mais 42 médicos de família do que em 2025.
O Jornal de Notícias chama ainda a atenção para um caso de violência doméstica em Vouzela, onde uma mulher foi morta à facada pelo marido após anos de ameaças, para a diferença no preço dos combustíveis entre Portugal e Espanha e para o impacto ambiental da inteligência artificial aplicada à criação de vídeo.
O Correio da Manhã destaca também um homicídio em Alcântara, um acidente rodoviário mortal em Lisboa e a declaração de um património de 33,7 milhões de euros em criptomoedas por parte de um vereador do Chega.
No desporto, os três diários desportivos convergem na vitória do Benfica sobre o Villarreal, por 2-0, num encontro de preparação. A Bola, Record e O Jogo elogiam a exibição de Rafa e Pavlidis, considerando que as águias deixaram boas indicações antes dos compromissos europeus.
O mercado de transferências continua igualmente em destaque. O FC Porto surge associado à contratação do médio sul-coreano Hwang, negócio avaliado em cinco milhões de euros, enquanto o Sporting continua a acompanhar a recuperação de Ioannidis e apresenta Altimira como possível sucessor de Hjulmand. Já no Benfica, a possível chegada de Jhon Durán mantém-se na agenda dos jornais desportivos.
Entre os restantes temas, o Público noticia o interesse do Grupo Sana na concessão do Quartel da Graça para instalar um hotel, destaca um campo de girassóis em Afife transformado em atração turística e uma reportagem sobre as antigas minas do Lousal. Já o Jornal de Notícias dá relevo às festas de verão que se multiplicam por todo o país e ao elevado preço dos bilhetes para o Mundial de futebol de 2026, com ingressos para o Espanha-Argentina a atingirem os 30 mil euros.