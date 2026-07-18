Os problemas na divulgação das classificações dos exames nacionais marcam as manchetes da imprensa portuguesa deste sábado, com Público, Jornal de Notícias e Correio da Manhã a destacarem centenas de alunos que continuam sem conhecer as respectivas notas devido a falhas no processo de correção e publicação dos resultados.

O Público sublinha que "centenas estão em falta", enquanto o Jornal de Notícias fala em "falhas na correção". Já o Correio da Manhã aponta diretamente responsabilidades ao Ministério da Educação, referindo um atraso na divulgação das classificações.

Outro tema em evidência é o caso dos bidões com produtos químicos alegadamente utilizados no tratamento de droga. O Público noticia que o material estava na posse de um amigo do ministro Luís Neves, enquanto o Correio da Manhã escreve que a Polícia Judiciária abriu um inquérito após o desaparecimento desses produtos.

Na área da saúde, o Público destaca o reforço dos cuidados primários, revelando que o Serviço Nacional de Saúde recrutou mais 42 médicos de família do que em 2025.

O Jornal de Notícias chama ainda a atenção para um caso de violência doméstica em Vouzela, onde uma mulher foi morta à facada pelo marido após anos de ameaças, para a diferença no preço dos combustíveis entre Portugal e Espanha e para o impacto ambiental da inteligência artificial aplicada à criação de vídeo.

O Correio da Manhã destaca também um homicídio em Alcântara, um acidente rodoviário mortal em Lisboa e a declaração de um património de 33,7 milhões de euros em criptomoedas por parte de um vereador do Chega.

No desporto, os três diários desportivos convergem na vitória do Benfica sobre o Villarreal, por 2-0, num encontro de preparação. A Bola, Record e O Jogo elogiam a exibição de Rafa e Pavlidis, considerando que as águias deixaram boas indicações antes dos compromissos europeus.

O mercado de transferências continua igualmente em destaque. O FC Porto surge associado à contratação do médio sul-coreano Hwang, negócio avaliado em cinco milhões de euros, enquanto o Sporting continua a acompanhar a recuperação de Ioannidis e apresenta Altimira como possível sucessor de Hjulmand. Já no Benfica, a possível chegada de Jhon Durán mantém-se na agenda dos jornais desportivos.

Entre os restantes temas, o Público noticia o interesse do Grupo Sana na concessão do Quartel da Graça para instalar um hotel, destaca um campo de girassóis em Afife transformado em atração turística e uma reportagem sobre as antigas minas do Lousal. Já o Jornal de Notícias dá relevo às festas de verão que se multiplicam por todo o país e ao elevado preço dos bilhetes para o Mundial de futebol de 2026, com ingressos para o Espanha-Argentina a atingirem os 30 mil euros.