Homens armados matam alto responsável talibã em raro ataque seletivo no Afeganistão

Homens armados mataram ontem um alto responsável talibã na província de Badakhshan, no noroeste do Afeganistão, num raro assassinato seletivo no país da Ásia Central.

Dois homens armados dispararam sobre Zabihullah Amiri, diretor de informação e cultura de Badakhshan, enquanto este se dirigia de um distrito local para a capital provincial, Faizabad, divulgou o Ministério da Informação em comunicado, citado pela agência Associated Press (AP).

"Imediatamente após o incidente, os seguranças abriram fogo contra os atacantes. Um foi morto e o segundo foi capturado", referiu ainda o ministério, acrescentando que as autoridades estão a investigar o homicídio.

Os assassinatos seletivos de altos funcionários talibãs têm sido raros desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão em 2021, após a retirada das forças lideradas pelos EUA.

Em dezembro de 2024, o ministro dos Refugiados do país, Khalil Haqqani, foi morto num atentado suicida na capital, Cabul. Haqqani era tio do ministro do Interior, Sirajuddin Haqqani, que lidera uma poderosa rede dentro dos talibãs.

Em junho de 2023, um carro armadilhado em Faizabad matou o vice-governador de Badakhshan, Nisar Ahmad Ahmadi, e o seu motorista.

Um grupo afiliado regional do Estado Islâmico, conhecido como Estado Islâmico na Província de Khorasan, reivindicou a autoria do ataque, bem como de um atentado suicida que atingiu uma cerimónia em memória do vice-governador dias depois, matando pelo menos 13 pessoas.

Em março de 2023, o governador da província de Balkh, no norte do país, foi morto num atentado bombista contra o gabinete do governador.