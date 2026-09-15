Universidade de Coimbra lidera projecto europeu para tornar cidades mais resilientes

A Universidade Politécnica de Coimbra (UPCoimbra) vai coordenar um projeto europeu que pretende desenvolver soluções inovadoras para tornar as cidades mais resilientes às alterações climáticas, através de uma gestão mais sustentável das águas pluviais.

Intitulado "ResSuDSCita - Resilient and Sustainable Drainage Systems for Cities" (Sistemas de Drenagem Resilientes e Sustentáveis para Cidades), a iniciativa internacional visa "uma gestão mais sustentável da água pluvial e da adaptação dos territórios urbanos a fenómenos meteorológicos extremos", referiu a UPCoimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"O ResSuDSCita pretende avaliar e otimizar o desempenho dos Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável, infraestruturas verdes que reproduzem o funcionamento natural do ciclo da água, contribuindo para reduzir o risco de cheias urbanas, melhorar a qualidade da água, promover a infiltração no solo, aumentar a biodiversidade e mitigar o efeito de ilha de calor nas cidades".

O projeto, recentemente aprovado e que se encontra em fase de preparação, terá uma duração de 36 meses (três anos), envolvendo parceiros de Portugal, Grécia, Polónia, Hungria e Suécia.

A empresa municipal Águas de Coimbra é igualmente parceira do projeto -- cujo investimento global ultrapassa um milhão de euros - e "apoiará a implementação e monitorização das soluções-piloto" que venham a ser desenvolvidas.

Citado na nota, Joaquim Sousa, coordenador da equipa da UP Coimbra, notou que as cidades "enfrentam hoje desafios cada vez mais complexos que colocam em causa não só a sua sustentabilidade, mas também a qualidade de vida e o bem-estar das populações".

"As alterações climáticas estão a aumentar a frequência e a intensidade de fenómenos extremos, colocando novas pressões sobre a gestão da água em meio urbano. Ao mesmo tempo, a crescente artificialização dos espaços urbanos contribui para o agravamento do efeito de ilha de calor, enquanto a necessidade de encontrar soluções para a valorização de resíduos industriais constitui um desafio ambiental e económico cada vez mais relevante", enfatizou o investigador.

Joaquim Sousa destacou ainda que o projeto europeu vai além do desenvolvimento de soluções tecnológicas e pretende demonstrar ser possível "repensar a forma como se planeia e se constroem as cidades, aproximando a gestão da água, a adaptação às alterações climáticas, a valorização de resíduos e a criação de espaços urbanos mais resilientes".

"É esta abordagem integrada que consideramos essencial para construir cidades mais sustentáveis, resilientes e preparadas para os desafios do futuro", observou.

A equipa da UPCoimbra integra ainda os investigadores Teresa Fragoso, Luís Santos, Alexandra Ribeiro, Silvino Capitão, António Correia, Fernando Moita, Verónica Oliveira, Carla Rodrigues, Sara Proença e Susana Gonçalves, assumindo uma natureza multidisciplinar, da hidráulica urbana à inteligência artificial, passando pela geotecnia, ambiente ou sistemas de informação geográfica, entre outras áreas.

"Ao longo dos três anos de execução, os parceiros irão caracterizar as soluções existentes, instalar sistemas de monitorização em diferentes cidades, recolher e analisar dados ambientais, validar novos materiais para infraestruturas de drenagem sustentável e desenvolver ferramentas de apoio à decisão. O objetivo final passa por produzir recomendações técnicas e políticas que facilitem a adoção destas soluções por cidades de toda a Europa", sustentou a UPCoimbra.