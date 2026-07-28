Fisco alerta para falso 'e-mail' a pedir a emissão de recibos verdes em falta

A administração fiscal emitiu hoje um aviso a alertar que estão a circular 'e-mails' falsos em nome do fisco, pedindo a emissão de recibos verdes em falta a trabalhadores independentes.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em 'links' que são fornecidos" nesses 'e-mails', refere a instituição, numa nota publicada no Portal das Finanças.

Numa das mensagens, que a AT reproduz visualmente na nota, os atacantes informam os destinarátios de que alegadamente existiriam "recibos verdes por emitir" e que, para o trabalhador independente regularizar a situação, deve aceder ao portal para "emitir os documentos em falta".

A página inclui um 'link' com a expressão "Aceder ao portal" e termina com uma assinatura genérica de "Autoridade Tributária e Aduaneira -- Portal das Finanças".

Na nota de hoje, o fisco indica que "estas mensagens são falsas" e "que devem ser ignoradas", sendo o objetivo dos atacantes "convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos".

"Em caso algum deverá efetuar essas operações", aconselha a AT.

Além desta mensagem, a administração fiscal reproduz outros 'e-mails' fraudulentos que estão a circular, um em que os atacantes simulam que o fisco teria detetado uma irregularidade na declaração de IRS, e outro em que é pedido que os destinatários verifiquem dados, com o objetivo de levar as pessoas a indicarem o nome próprio, o nome da empresa, o 'e-mail', o telefone profissional e o telefone particular.

A AT diz que está igualmente em curso "uma campanha de 'phishing' que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas", em que os destinatários das mensagens por telemóvel "são induzidos maliciosamente a atualizar os seus dados pessoais".

Na mensagem reproduzida, o SMS é enviado com o falso remetente de "CMD", a sigla de Chave Móvel Digital (CMD), meio de autenticação certificado do Estado.

A AT aconselha os cidadãos a lerem o "folheto informativo sobre Segurança da Informação" disponível no 'site', no qual recomenda que não respondam às mensagens que suscitam dúvidas, não cliquem em 'links', não descarreguem ou abram ficheiros e não forneçam "as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças".

No documento, sugere ainda que os cidadãos apaguem as mensagens "de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso".