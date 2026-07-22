Juiz do caso de Maduro propõe início do julgamento para 1 de Junho de 2027

A abertura do julgamento do deposto Presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado de tráfico de droga, foi marcada para 01 de junho de 2027, durante uma audiência preparatória realizada hoje em Nova Iorque.

Capturado pelos Estados Unidos em Caracas no início do ano e detido desde 03 de janeiro numa prisão em Brooklyn, o antigo chefe de Estado, de 63 anos, responde por quatro acusações, entre as quais narcoterrorismo.

A mulher, Cilia Flores, de 69 anos, enfrenta três acusações. Ambos rejeitam as acusações que lhes são imputadas.

O início do julgamento só vai acontecer depois de ultrapassadas duas fases processuais, em que a defesa deverá requerer a imunidade dos arguidos.

Neste terceira audiência pré-julgamento do ex-líder venezuelano, que terminou ao fim de 18 minutos, Maduro, ladeado pela mulher, apareceu magro, mas com bom aspeto, apresentando-se perante o tribunal federal de Nova Iorque vestido com um macacão caqui de manga curta.

Maduro, que acompanhou a audiência ao lado dos advogados, mantém o característico bigode e caminhou normalmente, sem demonstrar dificuldades de mobilidade nem claudicação, como em audiências anteriores, avançou a agência de notícias espanhola EFE.

A Procuradoria do Distrito Sul de Nova Iorque propôs na terça-feira que o início do julgamento começasse em junho de 2027, de acordo com um documento apresentado à justiça federal.

A proposta antecedeu esta audiência. A defesa deverá apresentar os primeiros argumentos em setembro, enquanto a Administração norte-americana prevê entregar a maior parte das provas classificadas em novembro.

O documento judicial apresentado ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque indica que a acusação espera que as partes concluam a fase de troca de provas antes do início do julgamento, embora o processo inclua ainda várias etapas, como a apresentação de moções pela defesa e a análise de material classificado.

A Administração dos Estados Unidos prevê avançar com a entrega de informação nos próximos meses, enquanto a defesa terá até ao início de 2027 para apresentar novos recursos, antes de o tribunal fixar o calendário definitivo.