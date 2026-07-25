Festa do Desporto Escolar realiza-se de 21 a 28 de Maio de 2027

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia já definiu as datas de duas das principais iniciativas do calendário escolar de 2026/2027 na Região. A Festa do Desporto Escolar decorrerá entre os dias 21 e 28 de Maio de 2027, enquanto a Semana Regional das Artes terá lugar entre 4 e 11 de Junho.

As datas foram estabelecidas através do Despacho n.º 309/2026, publicado ontem no Jornal Oficial e assinado pela secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

O despacho dá cumprimento ao previsto no Calendário Escolar para o ano lectivo 2026/2027, aprovado pelo Despacho n.º 198/2026, de 5 de Maio, que remetia para decisão posterior a definição dos períodos de realização destes dois eventos.

A Festa do Desporto Escolar e a Semana Regional das Artes constituem dois dos momentos mais marcantes do calendário das escolas públicas da Madeira, envolvendo milhares de alunos e professores em actividades desportivas, culturais e artísticas que assinalam o encerramento do ano lectivo.