Diáspora em destaque no Centro de Congressos da Madeira

O Centro de Congresso da Madeira recebe, esta quinta-feira, o Fórum Madeira Global, uma iniciativa dedicada à diáspora madeirense espalhada pelo Mundo, que reunirá mais de 450 participantes. A iniciativa é promovida pelo Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) e tem como tema ‘Raízes de Identidade, Pontes para o Futuro’, coincidindo com as comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 10 anos do Fórum Madeira Global.

A sessão de abertura, marcada para as 9h30, contará com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Um dos momentos centrais do programa será a estreia da Condecoração Madeira Global, distinção criada para reconhecer o contributo de cidadãos e instituições da diáspora para a promoção da identidade madeirense e o apoio às comunidades. Nesta primeira edição serão homenageados, a título póstumo, José Luís Silva, da África do Sul, bem como os empresários João de Jesus Marques Luís, radicado no Reino Unido, e Felisberto Camacho, da Venezuela.

O programa inclui ainda duas conferências de destaque, protagonizadas pelo jornalista e analista político Nuno Rogeiro, às 10h15, e pelo antigo ministro Ângelo Correia, às 14h30. Ambos abordarão os principais desafios geopolíticos, económicos e estratégicos da actualidade, numa reflexão sobre o impacto das transformações internacionais nas comunidades portuguesas e madeirenses espalhadas pelo mundo.

Ao longo do dia, o Fórum promove ainda mesas-redondas dedicadas à identidade, memória e futuro da diáspora, reunindo representantes de comunidades da África do Sul, Brasil, Venezuela e Estados Unidos, bem como responsáveis governamentais da Madeira, Açores e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O programa contempla também o lançamento dos volumes II e III do Dicionário Enciclopédico da Madeira, coordenado por Eduardo Franco.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 23 de Julho.

Agenda

12h00 - apresentação oficial do Rali da Madeira, na Gare Marítima do Porto do Funchal.

14h30 - o grupo Parlamentar do PSD promove uma iniciativa junto ao Núcleo de Protecção Civil Residente do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte.

19h00 - sessão pública, na qual intervirá o padre José Luís Rodrigues, sobre a narrativa acerca da Igreja Católica que prevalece na literatura, designadamente, no romance ‘Na linha da pobreza’, na Galeria Anjos Teixeira.

Efemérides

1828 - O norte-americano William Austin Burt regista a patente do "tipógrafo", a primeira máquina de escrever.

1888 - A "A Internacional" é cantada pela primeira vez em público, numa reunião de vendedores de jornais na cidade francesa de Lille.

1903 - A Ford Motor Company vende o primeiro veículo.

1920 - Nasce a fadista e actriz Amália Rodrigues.

Foto DR/Arquivo

1952 - Entra em vigor o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) ou Tratado de Paris, na base da atual União Europeia.

1958 - A Rainha Isabel nomeia quatro mulheres Pares do reino. São as primeiras, na história inglesa, na Câmara dos Lordes.

1966 - Portugal consegue recuperar e vencer a Coreia do Norte por 5-3, com quatro golos de Eusébio, em jogo do Mundial de Futebol de Inglaterra.

1976 - Toma posse o I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares.

Foto Arquivo

1978 - Américo de Deus Rodrigues Thomaz, último Presidente da República na ditadura do Estado Novo, regressa a Portugal depois de quatro anos no Rio de Janeiro.

2002 - Expira o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que serviu de modelo ao Mercado Comum Europeu e à atual União Europeia, 50 anos após a entrada em vigor.

2011 - António José Seguro é eleito secretário-geral do PS com 23.903 votos (67,98%), contra 11.257 do candidato adversário, Francisco Assis (32,02%).

2019 - O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido Boris Johnson vence as eleições no Partido Conservador e sucede a Theresa May à frente do governo britânico.

Foto DR/Arquivo

2022 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara o surto de Monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta, quando estão notificados mais de 16 mil casos em 75 países.

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