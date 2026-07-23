Diáspora em destaque no Centro de Congressos da Madeira
Fórum Madeira Global reúne mais de 450 participantes das comunidades madeirenses pelo mundo. Ocasião será aproveitada para lançamento de dois novos conselheiros
Saiba que iniciativas compõem a agenda desta quinta-feira, dia 23 de Julho.
O Centro de Congresso da Madeira recebe, esta quinta-feira, o Fórum Madeira Global, uma iniciativa dedicada à diáspora madeirense espalhada pelo Mundo, que reunirá mais de 450 participantes. A iniciativa é promovida pelo Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) e tem como tema ‘Raízes de Identidade, Pontes para o Futuro’, coincidindo com as comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 10 anos do Fórum Madeira Global.
A sessão de abertura, marcada para as 9h30, contará com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Um dos momentos centrais do programa será a estreia da Condecoração Madeira Global, distinção criada para reconhecer o contributo de cidadãos e instituições da diáspora para a promoção da identidade madeirense e o apoio às comunidades. Nesta primeira edição serão homenageados, a título póstumo, José Luís Silva, da África do Sul, bem como os empresários João de Jesus Marques Luís, radicado no Reino Unido, e Felisberto Camacho, da Venezuela.
O programa inclui ainda duas conferências de destaque, protagonizadas pelo jornalista e analista político Nuno Rogeiro, às 10h15, e pelo antigo ministro Ângelo Correia, às 14h30. Ambos abordarão os principais desafios geopolíticos, económicos e estratégicos da actualidade, numa reflexão sobre o impacto das transformações internacionais nas comunidades portuguesas e madeirenses espalhadas pelo mundo.
Ao longo do dia, o Fórum promove ainda mesas-redondas dedicadas à identidade, memória e futuro da diáspora, reunindo representantes de comunidades da África do Sul, Brasil, Venezuela e Estados Unidos, bem como responsáveis governamentais da Madeira, Açores e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O programa contempla também o lançamento dos volumes II e III do Dicionário Enciclopédico da Madeira, coordenado por Eduardo Franco.
Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 23 de Julho.
Agenda
12h00 - apresentação oficial do Rali da Madeira, na Gare Marítima do Porto do Funchal.
14h30 - o grupo Parlamentar do PSD promove uma iniciativa junto ao Núcleo de Protecção Civil Residente do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte.
19h00 - sessão pública, na qual intervirá o padre José Luís Rodrigues, sobre a narrativa acerca da Igreja Católica que prevalece na literatura, designadamente, no romance ‘Na linha da pobreza’, na Galeria Anjos Teixeira.
Efemérides
1828 - O norte-americano William Austin Burt regista a patente do "tipógrafo", a primeira máquina de escrever.
1888 - A "A Internacional" é cantada pela primeira vez em público, numa reunião de vendedores de jornais na cidade francesa de Lille.
1903 - A Ford Motor Company vende o primeiro veículo.
1920 - Nasce a fadista e actriz Amália Rodrigues.
1952 - Entra em vigor o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) ou Tratado de Paris, na base da atual União Europeia.
1958 - A Rainha Isabel nomeia quatro mulheres Pares do reino. São as primeiras, na história inglesa, na Câmara dos Lordes.
1966 - Portugal consegue recuperar e vencer a Coreia do Norte por 5-3, com quatro golos de Eusébio, em jogo do Mundial de Futebol de Inglaterra.
1976 - Toma posse o I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares.
1978 - Américo de Deus Rodrigues Thomaz, último Presidente da República na ditadura do Estado Novo, regressa a Portugal depois de quatro anos no Rio de Janeiro.
2002 - Expira o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que serviu de modelo ao Mercado Comum Europeu e à atual União Europeia, 50 anos após a entrada em vigor.
2011 - António José Seguro é eleito secretário-geral do PS com 23.903 votos (67,98%), contra 11.257 do candidato adversário, Francisco Assis (32,02%).
2019 - O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido Boris Johnson vence as eleições no Partido Conservador e sucede a Theresa May à frente do governo britânico.
2022 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara o surto de Monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta, quando estão notificados mais de 16 mil casos em 75 países.
Pensamento do dia
O mundo é, realmente, um bom lugar pelo qual vale a pena lutar. Ernest Hemingway (1898-1961), escritor norte-americano.