Encantos do Brasil – História e Tradição

Com partidas em 29 de Novembro de 2026, 23 de Janeiro e 18 de Março de 2027, este circuito exclusivo conduz-nos do coração de Minas Gerais, terra do barroco mineiro e do génio de Aleijadinho, até à majestosa Cidade Maravilhosa.

Começamos em Belo Horizonte, capital cheia de encanto e ponto de partida ideal para explorar o interior mineiro. Seguimos até Mariana, com o seu património histórico e charme colonial intacto, e Ouro Preto, Património Mundial da UNESCO, onde a arte, a história e a tradição mineira se revelam a cada esquina.

Continuamos para Congonhas, cidade ligada à devoção religiosa e depois para São João del-Rei e Tiradentes, cidades históricas onde a cultura colonial permanece viva, e por Petrópolis, a antiga cidade imperial que encanta com os seus palácios e jardins.

O circuito culmina no Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, onde o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o sempre presente ritmo contagiante do samba oferecem o final perfeito para esta viagem inesquecível.

Com valores a partir de 3 790€ por pessoa em quarto duplo, este programa inclui voo regular de/para Lisboa em classe económica, circuito em autocarro de turismo conforme itinerário, acompanhamento em português desde o aeroporto de chegada ao de partida no destino, alojamento nos hotéis indicados ou similares com pequeno-almoço buffet, 11 refeições (sem bebidas), guias locais selecionados, 11 visitas e entradas conforme itinerário, taxas de cidade, turismo, serviço e IVA, taxas de aviação (sujeitas a alteração) e Seguro Multiviagens Plus.

Não estão incluídos voos de/para Funchal, despesas de reserva, gratificações, 3 jantares no Rio de Janeiro (dias 5, 6 e 7 opcionais, bebidas, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

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