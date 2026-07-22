Fogo em Alijó mantém-se activo e lavra com intensidade

O incêndio que deflagrou hoje em Agrelos, no concelho de Alijó, continua com duas frentes ativas, esperando-se que a noite ajude no combate às chamas, avançou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

"[O incêndio] mantém-se ativo, com duas frentes ainda a arder com alguma intensidade, temos meios a ser posicionados, com meios aéreos ainda a atuar e até ao pôr do sol. Os trabalhos estão a decorrer favoravelmente, com muito empenho, porque a área já é extensa", adiantou à Lusa José Requeijo, segundo comandante sub-regional de emergência e proteção civil do Douro.

De acordo com o responsável, não há de momento qualquer povoação ameaçada pelas chamas.

"Esperamos que a noite nos traga oportunidades, entrada de brisa, de humidade e descida de temperatura para ajudar ao combate", afiançou.

O fogo começou às 13:35 e está a queimar floresta naquele concelho do distrito de Vila Real.

Pelas 20:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 252 operacionais no terreno, apoiados por 73 veículos e sete meios aéreos.