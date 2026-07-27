Leonardo Chícharo termina GP de Trás-os-Montes no 53.º lugar da geral

O ciclista madeirense Leonardo Chícharo concluiu o Grande Prémio de Trás-os-Montes, disputado entre 24 e 26 de Julho, na 53.ª posição da classificação geral, numa das mais importantes provas do calendário nacional de Sub-19.

Em representação da Mundimat/SGR Ambiente/CCA Paio Pires, Chícharo integrou o lote de 135 corredores que alinharam à partida da competição, composta por quatro etapas.

A corrida arrancou com um contrarrelógio colectivo de 6,45 quilómetros, em Vila Real, ganho pela Blackjack-Bairrada. O madeirense registou um tempo a 39 segundos da equipa vencedora, sendo um dos melhores elementos da sua formação.

Na segunda etapa, entre Vila Pouca de Aguiar e Favaios, com 76,7 quilómetros, Chícharo terminou na 35.ª posição, a 1m04s do vencedor, Andrés Roman (Tenerife Bike Point).

A terceira tirada, com partida em Alijó e chegada ao Santuário de Nossa Senhora da Guia, em Ribeira de Pena, teve 72,8 quilómetros. O madeirense cortou a meta na 52.ª posição, integrado num grupo que chegou 4m29s após o vencedor da etapa.

Na derradeira etapa, entre Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, num percurso de 106 quilómetros, Leonardo Chícharo foi 64.º classificado, a 9m44s do vencedor. Na classificação geral, terminou no 53.º lugar, a 14m29s do vencedor da prova, o espanhol Carlos Tena (Electromercantil GR-100), que assegurou a camisola amarela no último dia.

O próximo compromisso do ciclista madeirense será o Campeonato Nacional de Fundo, agendado para o próximo domingo, 2 de agosto, no Cartaxo.