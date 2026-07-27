Rendimento e consumo das famílias na zona euro estáveis no 1.º trimestre

O rendimento real per capita e o consumo real das famílias na zona euro mantiveram-se estáveis no primeiro trimestre, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), o rendimento das famílias por habitantes manteve-se estável na área do euro, após um recuo de 0,1% no período homólogo e aumento de 0,2% no quarto trimestre de 2025.

No mesmo período, o consumo real per capita das famílias também se manteve estável, comparando-se com uma quebra de 0,5% no primeiro trimestre de 2025 e um aumento de 0,5% no trimestre anterior.

Na UE, entre janeiro e março, o rendimento real por habitante das famílias aumentou 0,1% no primeiro trimestre de 2026, depois de ter diminuído 0,3% no trimestre homólogo e subido 0,2% no anterior.

Ao mesmo tempo, o consumo real per capita das famílias diminuiu 0,2%, após um recuo de 0,4% no primeiro trimestre de 2025 e um aumento de 0,5% no trimestre anterior.