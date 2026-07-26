Inaugurada sede do MADS esta segunda-feira

Esta segunda-feira, pelas 16 horas, será inaugurada a sede do MADS, localizada no Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt, na Rua Latino Coelho, no Funchal. O momento contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O governante estará também presente, pelas 10 horas, na cerimónia de inauguração do edifício principal do Complexo Social de Santa Clara, junto à cota 40, nas proximidades da Rua das Mercês.

Estes são os grandes destaques da agenda desta segunda-feira, 27 de Julho.

Principais acontecimentos registados no dia 27 de julho, Dia Mundial do Cancro da Cabeça e Pescoço:

1694 -- É fundado o Banco de Inglaterra.

1794 - Revolução Francesa. A Convenção Nacional ordena a prisão de Maximilien Robespierre, depois deste ter proposto a execução de 17 mil "inimigos da Revolução".1830 - A revolução rebenta em Paris, França. O povo e a burguesia contestam as medidas repressivas impostas por Carlos X.- Termina a instalação do cabo submarino Atlantic, o primeiro-cabo telegráfico entre a Europa e os Estados Unidos, permitindo o estabelecimento de comunicações entre o continente europeu e a América do Norte.

1867 - Nasce o pianista e compositor espanhol Enrique Granados, autor de "12 Danzas Españolas".

1877 - Nasce o pianista, compositor e regente húngaro Ernst von Dohnányi. As suas obras incluem a Ruralia Hungarica para violino, três sinfonias, um balé, a Suíte em Fá sustenido menor, três óperas e obras de câmara, notadamente o Segundo Quarteto de Cordas e os dois quintetos para piano e cordas.

1882 - Nasce o engenheiro britânico Geoffrey de Havilland, fabricante e pioneiro da aviação, construiu o Havilland Comet, primeiro avião a jato de uso regular, e o "Mosquito", avião de combate da Força Aérea Britânica (RAF), o mais versátil da II Guerra Mundial.

1921 - Os fisiologistas Frederick Banting e John James Richard Macleod, da Universidade de Toronto, Canadá, isolam a insulina. Vale-lhes o Prémio Nobel da Medicina em 1923.

1924 - A Seleção Nacional de hipismo - Aníbal de Almeida, Hélder Martins e José de Albuquerque - conquista, em Paris, França, a primeira medalha olímpica para Portugal, um bronze na prova por equipas de saltos de obstáculos.

1940 - Estreia de Bugs Bunny, Pernalonga, no desenho animado "A Wild Hare", da Warner Brothers, curta-metragem dirigida por Tex Avery.1941 - II Guerra Mundial. Forças japonesas desembarcam na Indochina.1944 - II Guerra Mundial. Forças americanas quebram a linha de defesa alemã, na Bretanha.1946 - Morre, aos 72 anos, a escritora norte-americana Gertrude Stein, autora de "Três Vidas" (1909). Tender Buttons (1914) e Quatro Santos em Três Atos (1934), que o compositor Virgil Thomson transformou em uma ópera.

1949 - Apresentação do Havilland Comet, primeiro avião a jato de uso regular, criado pelo engenheiro britânico Geoffrey De Havilland.1953 - A Guerra da Coreia termina com a assinatura do armistício de Panmunjon, Mark W. Clark pela UNC, Peng Dehuai pelos chineses e Kim Il-sung pelos norte-coreanos.- Reino Unido e Egito assinam o acordo sobre o Canal do Suez, documento que prevê a retirada das forças militares britânicas até 1956.1957 - É proclamada a República da Tunísia. 1961 - O Senegal corta relações diplomáticas com Portugal devido à manutenção da guerra em Angola e na Guiné.1963 - Portugal é excluído da Comissão Económica para África da Organização das Nações Unidas (ONU) devido à política colonialista do Governo de Oliveira Salazar.1970 - Morre, aos 81 anos, António de Oliveira Salazar, antigo ministro das Finanças, presidente do Governo de ditadura do Estado Novo durante 35 anos.

1974 - É publicada a Lei 7/74 pelo Conselho de Estado no Diário do Governo nº. 174/1974 que no artigo 1ª esclarece: "O princípio de que a solução das guerras no ultramar é política e não militar, consagrado no n.º 8, alínea a), do capítulo B do Programa do Movimento das Forças Armadas, implica, de acordo com a Carta das Nações Unidas, o reconhecimento por Portugal do direito dos povos à autodeterminação."

- Caso Watergate. A Comissão Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos emite o primeiro dos três atos de impugnação do Presidente, Richard Nixon, comprovada a tentativa de obstrução à justiça.

1976 - Início das negociações para a adesão da Grécia à Comunidade Económica Europeia (CEE).1978 - O Presidente da República, António Ramalho Eanes, exonera o primeiro-ministro do II Governo Constitucional, Mário Soares, após a quebra do acordo PS-CDS.1981 - Termina o julgamento do caso Humberto Delgado, com a condenação a 22 anos de prisão do antigo agente da PIDE Casimiro Monteiro, autor do assassínio do "General sem Medo" a 13 de fevereiro de 1965.1983 - Um comando arménio, composto por cinco guerrilheiros, ataca a Embaixada da Turquia em Lisboa, morrem sete pessoas.

- O ministro do Interior argentino confirma a prisão, em Buenos Aires, de 200 membros das forças militares e de segurança da ditadura do general Videla.

- Lançamento do disco Madonna, nome escolhido pela cantora Madonna Louise Veronica Ciccone para o seu primeiro trabalho.

1984 - Morre, aos 75 anos, o ator britânico James Mason, protagonista de "Bigger than Life", de Nicholas Ray, "Lolita", de Stanley Kubrick, e "A Star Is Born", de George Cukor.

- Ricardo Roque, presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), e Jorge Anjinho, presidente do Clube Académico de Coimbra (CAC), assinam o protocolo que consagra a extinção do Clube Académico de Coimbra e a sua reintegração na casa mãe, agora com o estatuto de organismo autónomo. Nasce a AAC/OAF - Associação Académica de Coimbra / Organismo Autónomo de Futebol.

1985 - A Convenção Nacional do PS, realizada em Lisboa, aprova por unanimidade e aclamação a candidatura de Mário Soares à Presidência da República.1986 - Hassan II demite-se da presidência das Cimeiras Árabes perante a reação hostil à visita a Marrocos do primeiro-ministro israelita.

1990 - A fábrica da Citroen, em Mangualde, Viseu, produz o último 2CV.

1991 - Portugal recupera o título de campeão mundial de hóquei em patins, o décimo terceiro título, ao triunfar na XXX edição da prova com a vitória sobre a Holanda, Países Baixos.1993 - O atleta cubano Javier Sotomayor estabelece um recorde mundial no salto em altura com 2,45 metros, em Salamanca, Espanha.

1994 - Primeira emissão experimental portuguesa de televisão por cabo em Matosinhos, Porto.1995 - Cumprido o prazo de 25 anos sobre a morte de António de Oliveira Salazar, a restrição para o acesso que a lei impunha, o arquivo fica aberto à consulta pública na Torre do Tombo, em Lisboa.

1996 - Rebenta uma bomba no Parque Centenário Olímpico em Atlanta, Estados Unidos, durante os Jogos Olímpicos, causando a morte a duas pessoa e ferimentos em mais de cem.2002 - Morre, aos 84 anos, José Joaquim Ribeiro, bispo emérito de Díli, Timor-Leste.

2003 - O líder do Governo israelita, Ariel Sharon, afirma que a construção do muro na Cisjordânia é "uma obrigação ditada por imperativos de segurança".

- O atleta Nelson Évora sagra-se campeão da Europa de sub-20 do triplo salto, em Tampere, na Finlândia com 16,43 metros.

- Morre, aos 100 anos, o ator de comédia norte-americano Leslie Townes Hope, Bob Hope.

2004 - Morre, aos 80 anos, o advogado e escritor Fernando Luso Soares.

2005 - Morre, com 90 anos, José Pedro Machado, investigador, fundador e primeiro presidente da Sociedade de Língua Portuguesa, autor do "Grande Dicionário da Língua Portuguesa".

2006 - A proposta de Lei das Finanças Locais é aprovada em Conselho de Ministros.

- Apresentação da iniciativa denominada Porta 65 de habitação social - numa alusão ao artigo 65 da Constituição Portuguesa, que consagra o direito de habitação, visa a criação de uma agência central que vai contratualizar este serviço e servir de intermediária entre a oferta (dos proprietários públicos e privados) e a procura (dos candidatos a inquilinos).

- O Governo aprova um decreto-lei que altera o regime de acesso ao Ensino Superior, permitindo que as notas dos exames da segunda fase possam contar na primeira fase de acesso das provas de ingresso.

- Morre, com 70 anos, Carlos Roque, autor de banda desenhada e designer gráfico, membro das edições portuguesas das revistas Tintin e Spirou.

2007 - O Congresso norte-americano aprova uma lei que reforça as medidas de prevenção do terrorismo, nomeadamente nos transportes, que reavalia algumas recomendações da comissão de inquérito sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, que envia para o Presidente, George W. Bush.

- O arquiteto italiano Vittorio Gregotti, um dos autores do projeto do Centro Cultural de Belém, vence o Prémio Trienal, atribuído pela primeira Trienal Internacional de Arquitetura de Lisboa.

2008 - Morre, aos 75 anos, o antigo dirigente da CGTP-IN e deputado do PCP Álvaro Rana.

- Morre, aos 82 anos, o realizador Yusef Chahin, considerado o pai do cinema egípcio. "Águas negras", com Omar Sharif, e "Estação Central" (1958) são algumas das obras marcantes do cineasta.

- Morre, com 84 anos, a atriz italiana Marisa Merlini, que participou em mais de 70 filmes, a maioria comédias.

2010 - O atleta João Vieira conquista, em Barcelona, Espanha, a medalha de bronze dos Europeus de atletismo ao ar livre nos 20 quilómetros marcha.

2011 - Morre, aos 72 anos, a atriz norte-americana Mary Marr Platt, Polly Platt, nomeada para um Óscar pela direção artística do filme "Laços de Ternura" e que produziu dezenas de filmes de sucesso.

2012 - O sul-coreano Im Dong Hyun estabelece o primeiro recorde do mundo dos Jogos Olímpicos Londres2012, Inglaterra, ao fazer 699 pontos com 72 setas, na prova individual masculina de tiro com arco.

2017 - A EDP conclui a venda de 100% da Naturgas, empresa de distribuição de gás em Espanha, por cerca de 2,6 mil milhões de euros.

- A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) anuncia que o vice-presidente Angel Maria Villar, preso em Espanha por suspeitas de corrupção, se demitiu do cargo e da Comissão Executiva da organização.

- Morre, aos 73 anos, Sam Shepard, ator e dramaturgo norte-americano com mais de 40 anos de carreira no teatro e no cinema.

2018 - A Coreia do Norte devolve aos Estados Unidos 55 caixas com restos mortais de soldados norte-americanos que combateram na Guerra da Coreia (1950-1953).

- A canoísta Maria Rei sagra-se campeã do mundo júnior em K1 1.000, em Plovdiv, Bulgária.

2019 - Morre, aos 80 anos, Jesué Pinharanda Gomes, historiador, filósofo e cofundador do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira.

2021 - A nadadora Ana Catarina Monteiro alcança a primeira meia-final feminina em Jogos Olímpicos, nos 200m mariposa de Tóquio2020, Japão. No dia seguinte, com um 11.º lugar torna-se a melhor nadadora portuguesa de sempre em Jogos Olímpicos.

- O Turquemenistão conquista a primeira medalha de sempre em Jogos Olímpicos, com Polina Guryeva a conseguir a prata na categoria de -59 kg na prova de halterofilismo feminino em Tóquio2020, Japão.

- O brasileiro Ítalo Ferreira sagra-se primeiro campeão olímpico de surf, na final do concurso masculino na praia de Tsurigasaki, batendo o japonês Kanoa Igarashi, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em Chiba, Japão.

2022 - A União Ciclista Internacional retira a licença desportiva à equipa W52-FC Porto, na sequência das suspeitas de doping reiterado na equipa de ciclismo ligada aos dragões há seis anos, impedindo-a assim de se apresentar no pelotão da Volta a Portugal desse ano.

2023 - Portugal vence pela primeira vez um jogo no Campeonato do Mundo feminino de futebol, ao bater o Vietname, por 2-0, com golos de Telma Encarnação e Kika Nazareth, em Hamilton, na Nova Zelândia.

2024 -- Morre, aos 69 anos, Susana Maria Alfonso de Aguiar, mais conhecida pelo nome artístico "Mísia", fadista, recebeu o galardão francês Charles Cross. Em 2004, foi condecorada com a Ordem das Artes e das Letras de França e, em 2005, foi distinguida com a Ordem de Mérito da República Portuguesa.

2025 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, chegam a um acordo comercial que prevê a imposição de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus.

- Os canoístas Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha sagram-se campeões do Mundo sub-23 em K2 500 metros, em Montemor-o-Velho, Coimbra.

- Morre, aos 90 anos, Nuno Portas, arquiteto, distinguido com o Prémio Abercrombie.

- Morre, aos 81 anos, Maria José Palla, fotógrafa e professora, autora de vários livros e artigos sobre Gil Vicente, o teatro do século XVI e a pintura portuguesa do Renascimento.

Este é o ducentésimo nono dia do ano. Faltam 157 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "O salazarismo foi uma doença que pôs de rastos o povo português". José Gil (1945), filósofo e ensaísta português.