Steven Bartlett e Mariana van Zeller em conferência internacional sobre futuro do trabalho

O empreendedor e 'podcaster' britânico Steven Bartlett e a jornalista portuguesa Mariana van Zeller são dois dos novos nomes confirmados para o Happiness Camp 2026, conferência agendada para 24 de setembro na Alfândega do Porto, anunciou hoje a organização.

Segundo os promotores, Steven Bartlett, considerado recentemente pela Forbes o terceiro criador digital mais influente do mundo, participará 'online' numa conversa dedicada à economia da atenção, analisando o impacto da hiperconetividade, da sobrecarga de informação e das plataformas digitais na liderança, na produtividade e no bem-estar.

Criador do 'podcast' "The Diary of a CEO", um dos mais ouvidos do mundo, Bartlett soma mais de 1.000 milhões de reproduções e entrevista regularmente líderes políticos, empresários, cientistas e investigadores.

Já Mariana van Zeller, cuja série "Trafficked", da National Geographic, conquistou recentemente sete Emmy Awards, abordará o que as economias paralelas e os mercados ilícitos revelam sobre liderança, confiança, poder e comportamento humano.

A jornalista portuguesa investiga há mais de duas décadas redes criminosas, tráfico internacional e economias subterrâneas, trabalho que lhe valeu reconhecimento internacional através da série "Trafficked".

Além destes dois convidados, o Happiness Camp -- uma conferência internacional dedicada à sustentabilidade humana e ao futuro do trabalho - contará com responsáveis internacionais de organizações como a Disney, Google, TikTok, Meta, Snapchat, LEGO, Deloitte e Warner Bros.

Em cima da mesa estarão temas como inteligência artificial, saúde psicológica, cultura organizacional, liderança, segurança digital, futuro das competências e transformação do trabalho.

Segundo destaca a organização, esta quarta edição do Happiness Camp decorre "numa altura em que a inteligência artificial, as plataformas digitais e a chamada 'economia da atenção' estão a transformar a forma como as pessoas trabalham, comunicam, consomem informação e tomam decisões".

Citado num comunicado, o fundador e presidente executivo (CEO) do Happiness Camp, António Pedro Pinto, sustenta que "o futuro do trabalho já não depende apenas da evolução tecnológica", mas também da "capacidade para compreender o comportamento humano num mundo onde se compete diariamente pela atenção das pessoas e onde a inteligência artificial está a alterar a forma como se aprende, lidera e comunica".

Na edição de 2025, a conferência - que tem entrada gratuita, mediante inscrição prévia - reuniu cerca de 15.000 participantes, mais de 1.000 organizações e profissionais de dezenas de países.