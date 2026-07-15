Treze madeirenses competem no Nacional de Patinagem Livre em Fafe
Sporting Club Santacruzense e Hóquei Clube da Madeira representam a Região na principal competição nacional, que arranca hoje.
A Madeira estará representada por 13 patinadores no Campeonato Nacional de Patinagem Livre da 1.ª Divisão, cuja competição arranca hoje, em Fafe, e decorre até sábado, 19 de Julho. O Sporting Club Santacruzense participa com 10 atletas, enquanto o Hóquei Clube da Madeira faz-se representar por três patinadoras, naquela que é a mais importante prova do calendário nacional da modalidade.
O Campeonato Nacional de Patinagem Livre reúne os melhores atletas portugueses em diferentes escalões etários e constitui a principal montra competitiva da modalidade. A participação conjunta do Sporting Club Santacruzense e do Hóquei Clube da Madeira evidencia a crescente afirmação da patinagem artística madeirense a nível nacional, reflectida quer no aumento do número de praticantes, quer na qualidade competitiva dos seus atletas.