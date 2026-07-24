Conselheiros da Diáspora visitaram o Museu de Arte Sacra do Funchal

Os conselheiros da diáspora visitaram, esta tarde, o Museu de Arte Sacra do Funchal.

A visita foi guiada pela directora do Museu, Graça Alves, num ambiente descontraído junto dos representantes dos madeirenses espalhados pelo mundo que contactaram, alguns pela primeira vez, com a herança religiosa, patrimonial e artística reunida na Rua do Bispo, nº 21.

Inaugurado em 1955, este Museu diocesano é, sobretudo, conhecido pela sua magnífica colecção de pintura e escultura flamenga, datada de finais do séc. XV a meados do século XVI, mas tem também uma excelente colecção de pintura portuguesa antiga, produzida por mestres de referência entre os séculos XVI a XVIII e, a partir de 2024, dispõe de um núcleo de ícones ortodoxos.

Esta visita serviu para dar a conhecer um património que é de todos e que merece ser contemplado e acarinhado por todos os madeirenses – os que vivem nas ilhas e os que vivem por esse mundo além.

Os conselheiros da diáspora encontram-se na Região, tendo participado ontem no Fórum Madeira Global que se realizou no Centro de Congressos da Madeira e hoje estiveram presentes na reunião anual do conselho das comunidades madeirenses.