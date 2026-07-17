PR quer que nenhum aluno seja prejudicado e que 2.ª fase ocorra sem problemas

O Presidente da República afirmou hoje que o processo de classificação dos exames nacionais do ensino secundário "não correu bem" e que é importante que nenhum aluno fique prejudicado e que a segunda fase ocorra sem problemas.

António José Seguro, que respondia a perguntas dos jornalistas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, dirigiu "uma palavra de compreensão e de solidariedade para as famílias, para os alunos e para os professores", e disse esperar que "rapidamente se estabeleça uma relação de confiança com o processo de avaliação".

"A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e sobretudo os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça, e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram", afirmou, referindo também que "é importante que a segunda fase, que vai começar na próxima semana, ocorra sem nenhum problema".