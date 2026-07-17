ViaExpresso anuncia cortes de energia em cinco túneis entre 20 e 24 de julho

A ViaExpresso vai proceder a cortes temporários de energia eléctrica em cinco túneis da Via Expresso (VE1), entre os dias 20 e 24 de Julho, para permitir trabalhos de manutenção em postos de transformação.

Segundo um edital divulgado esta sexta-feira pela concessionária, as intervenções decorrerão em período nocturno, afectando os seguintes troços:

Túnel do Pinheiro (km 17+600 ao 18+450): das 22 horas de 20 de Julho à 1 horas de 21 de julho;

Túnel do Cortado (km 12+150 ao 13+400): das 23h50 de 20 de Julho às 4 horas de 21 de Julho;

Túnel da Cruz (km 7+980 ao 9+950): das 22 horas de 21 de Julho às 4 horas de 22 de Julho;

Túnel do Norte (km 3+325 ao 5+400): das 22 horas de 22 de Julho às 4 horas de 23 de Julho;

Túnel das Cales (km 1+700 ao 2+740): das 22 horas de 23 de Julho à 1 hora de 24 de Julho.

A ViaExpresso informa que os trabalhos estarão devidamente sinalizados e apela aos automobilistas para que respeitem a sinalização temporária e as indicações transmitidas no local, de forma a garantir a segurança durante a execução das intervenções.