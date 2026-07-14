'Jackpot' do Euromilhões sobe para 50 milhões de euros

Não houve totalistas do primeiro prémio do Euromilhões no sorteio desta terça-feira, 14 de Julho, pelo que o ‘jackpot’ sobe para 50 milhões de euros no próximo sorteio.

De acordo com o apuramento divulgado pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio, no valor de 238.156,45 euros, saiu a dois apostadores, nenhum em Portugal. O terceiro prémio, no valor de 22.264,43 euros, saiu a cinco apostadores fora de Portugal

Já o quarto prémio contemplou um apostador em Portugal, que recebe 1.444,75 euros.