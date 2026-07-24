Sánchez fala em "situação dramática" em várias regiões de Espanha devido a fogos

O primeiro-ministro de Espanha disse hoje que há "uma situação dramática" em várias províncias do país por causa dos fogos florestais, que levaram à declaração do estado de emergência na região de Madrid e Ávila.

"Estamos a viver uma situação dramática, não apenas em diferentes províncias espanholas, como também em comarcas de países vizinhos", escreveu Pedro Sánchez, na rede social X.

🔥 INCENDIO | Coche ardiendo en la M-501 de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y las llamas entran en el monte 🇪🇸



🔥 #Incendio #Madrid #IncendiosForestales pic.twitter.com/hrRp9DEZAa — Mike “Flana-Gun”®️ ¡𝐖𝐚𝐱 𝐨𝐧, 𝐰𝐚𝐱 𝐨𝐟𝐟! (@MikeFlanaGun) July 24, 2026

O líder do Governo espanhol disse que os incêndios "estão a arrasar milhares de hectares e a afetar diversas povoações" e pediu "muita precaução" e para serem seguidas as indicações das autoridades.

O ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, declarou na quinta-feira à noite o estado de emergência nacional nas províncias de Madrid e Ávila devido à "evolução dos incêndios florestais".

A decisão foi tomada face às proporções dos incêndios nos municípios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias (Madrid) e Burgohondo (Ávila)", às condições meteorológicas "particularmente adversas", e à "necessidade" de mobilizar "um volume significativo de recursos" de diferentes administrações públicas.

O governo regional de Madrid disse hoje que às 07:00 locais (06:00 em Lisboa) "os três fogos simultâneos que afetam a região" continuavam "sem estar circunscritos nem controlados", embora os trabalhos de combate durante a noite e madrugada terem tido bons resultados.

"As condições meteorológicas, fundamentalmente o vento, complicarão os trabalhos de extinção esta sexta-feira", acrescentaram as autoridades regionais, num comunicado.

Segundo a mesma fonte, 10 mil pessoas de vários municípios retiradas de casa por precaução na quinta-feira continuam deslocadas.

"Hoje o perigo de incêndios continuará a ser muito alto ou extremo na maior parte do território apesar da descida das temperaturas", disse, por seu turno, a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

Este ano já arderam perto de 130.000 hectares em Espanha, segundo o sistema europeu EFFIS.

Em 2025, arderam mais de 393.000 hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.