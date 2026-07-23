Porto Santo recebeu última sessão de divulgação da PEPAC

O Porto Santo recebeu a última sessão de informação e de esclarecimento sobre o PEPAC Madeira – Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o novo quadro comunitário estratégico para o desenvolvimento da agricultura na RAM nos próximos anos.

No caso do Porto Santo, o PEPAC inclui uma intervenção específica para a manutenção dos muros de pedra de croché, reconhecendo a importância destas estruturas para a preservação do património rural da ilha.

Recorde-se que ao nível dos investimentos o agricultor/investidor pode usufruir de apoios a fundo perdido caso se trate de investimentos de pequena dimensão (entre 1.000 e 20.000 euros), média dimensão (entre 20.000 e 100.000 euros) e grande dimensão (superiores a 100.000 euros).

As taxas de apoio não reembolsável são, para cada uma das ações, respetivamente 70%, 60% e 50%, que poderão ser majoradas em 5% caso o projeto contemple o MPB – Modo de Produção biológico, ou PRODI – Produção Integrada, ou caso seja considerado Projeto Estratégico por Resolução do Conselho de Governo.