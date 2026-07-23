Pagamentos nacionais representam 57% das transações da Revolut em Portugal

A Revolut anunciou hoje que os pagamentos nacionais representaram 57% do total de transações realizadas pelos clientes em Portugal durante 2025, um ano após a abertura da sucursal no país, período em que os depósitos de poupança cresceram 218%.

Segundo a informação divulgada hoje pelo banco digital, a base de utilizadores em Portugal, incluindo clientes particulares e empresariais, aumentou 49% em 2025 face ao ano anterior, impulsionada por um aumento homólogo de 42% nas novas adesões de retalho.

Este ritmo de adoção levou a penetração no mercado local até aos 20%, posicionando a Revolut como o terceiro banco em Portugal em número de clientes, segundo a empresa.

A empresa atribuiu esta evolução à introdução de serviços como o IBAN português, a integração com o MB WAY, a Via Verde e os produtos de poupança, que, afirmou, reforçaram a utilização da Revolut como conta bancária para o dia a dia.

Neste sentido, o volume total de transações cresceu 87%, enquanto o número global de operações aumentou 44%. A empresa não revela os valores absolutos.

No comunicado, a empresa referiu ainda que os saldos totais dos clientes cresceram 52% em termos homólogos, enquanto os montantes depositados em produtos de poupança da Revolut registaram um aumento de 218% face ao ano anterior.

A Revolut é um banco digital europeu que disponibiliza serviços financeiros por aplicação móvel, incluindo contas bancárias, pagamentos, câmbio de moeda, poupanças, investimento e crédito.

A empresa iniciou atividade em 2015 no Reino Unido e conta atualmente com mais de 75 milhões de clientes a nível mundial.