Para cumprir exigências da NATO, Estado deve cobrar mais impostos
Esta e outras são as principais notícias do dia na imprensa nacional
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 23 de Julho de 2025.
Na revista Visão:
- "A história do 'Buraco' multimilionário do Novo Banco. Doze anos depois do fim do BES, quem ganhou e quem perdeu com a criação do banco 'bom'?"
- "Governo. Exame a todos os ministros"
- "Mundial. O triunfo da orquestra sem solistas"
- "Escapada. Guiados pela água. Do Alqueva à ria Formosa"
- "Dalai Lama. O último combate"
No Correio da Manhã:
- "PSP ignora alerta de homicídio. Morte de empreiteiro por trio que veio do Brasil"
- "St Gallen-Benfica. Benfica cauteloso na estreia europeia"
- "Derrota (1-0) com Gil. Chama do dragão só durou 25 minutos"
- "1-0 na Sérvia. Braga entra a ganhar na Liga Conferência"
- "Sporting. Leões confirmam contratação de Ba"
- "Falhas nos exames nacionais dão positiva a quatro disciplinas"
- "Passou de 384 mil Euro. Património financeiro de Marcelo cai para metade"
- "Seguiam de mota. Duas médicas portuguesas morrem em Espanha"
- "Luís Represas 1956-2026. Morreu a voz dos Trovante"
- "Para já. Procurador não inclui PJ no caso do atrelado"
- "Irlanda. Português tenta escapar a prisão perpétua"
- "Falta de água. Tarifa revolta gente de Almada"
- "Irão. Donald Trump ameaça atacar alvos civis"
No Público:
- "Carneiro impõe duas grandes prioridades na negociação do Orçamento do Estado"
- "1956-2026. Luís Represas. Uma estrela que não se apagará na música portuguesa"
- "Luís Neves. Só um dos 17 contratos da PJ com empresário foi a concurso"
- "Ensino superior. Há seis vezes menos alunos a concorrer do que há um ano"
- "Luís de Camões. Aeroporto ficará a 20 minutos de comboio de Lisboa"
- "EUA. Pentágono pede mais dinheiro para financiar guerra no Irão"
No Jornal de Notícias:
- "Governo cria novos juízos especializados em imigração"
- "Luís Represas. 1956-2026. 'Há sempre alguém que nos faz falta. ahhh, saudade...'"
- "Férias. Portugueses cortam nas viagens este verão mas os destinos são mais longínquos"
- "Lisboa. ANA paga futuro aeroporto com concessão até 2092"
- "Exames. Ministro admite sair se auditoria apontar para erro político"
- "Porto. Mulher foi de peruca mostrar casa da vítima ao matador"
- "Braga. Golo de Horta vale vitória na estreia pela Liga Conferência"
- "F. C. Porto. Gil Vicente impõe primeira derrota da pré-época aos dragões"
- "Benfica. 'Favoritismo prova-se dentro de campo. Jogo na Suíça terá presença massiva de emigrantes"
No Diário de Notícias:
- "Maioria considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes"
- "Luís Represas 1956-2026"
- "Saúde. Médicos pedem investigação às condições de trabalho no Instituto do Sangue"
- "Aviação. Governo e ANA de costas voltadas sobre data da abertura do novo aeroporto"
- "Guerra no Médio Oriente. O impasse mutuamente doloroso dos EUA e do Irão"
- "Patricia Villegas de Jorge. Embaixadora da República Dominicana. 'Gosto muito de ver política portuguesa de abertura para a Hispano-América"
- "Estreias. Elogio do ténis e do documentarismo"
- "Futebol. Benfica arranca na Europa com meio-campo frágil"
No Negócios:
- "Finanças assumem que meta da NATO exige mais impostos"
- "ANA vai dividir construção do novo aeroporto em cinco lotes"
- "Relação diz que coima de 34 milhões à EDP e Sonae ainda não prescreveu"
- "Saúde. Multicare quer ter 20 a 30 clínicas e foca-se em Lisboa"
- "David Link. 'Global Head of Tax & Legal Services' da KPMG. 'Pressão sobre governos para reformar sistemas fiscais só vai aumentar'"
- "Política monetária. BCE prepara-se para manter juros e voltar a apertar o cinto em setembro"
No O Jornal Económico:
- "Portugal é o quarto país mais atrativo da Europa para investir"
- "Novo aeroporto abre em 2035"
- "'Há apetite em Portugal por financiamentos sustentáveis', Gilbert Ranoux, CEo do banco Credibom"
- "Trump ameaça bombardear Teerão e abrir guerra total"
- "Futebol europeu. Faturam 40 mil milhões, mas mercado está mais desigual"
- "Sines. Catalyxx investe 120 milhões em químicos renováveis"
- "BCE. Antecipa-se reunião sem mexidas, mas já de olho em setembro"
- "OpenAI. Dois modelos de IA escapam e invadem plataforma"
- "Seguros. Grupo MDS lucrou 10,8 milhões em Portugal em 2025"
No Record:
- "Sporting. 'Vim para um dos melhores do mundo', Ibrahima Ba é apresentado e agradece confiança"
- "Irankunda por detalhes. Só aguarda luz verde do Watfford"
- "Sporting. Mangas no Monza e Morita no Hull City"
- "St. Gallen-Benfica. 'Favoristismo prova-se em campo', Marco não acredita em facilidades"
- "Gil Vicente 1-0 FC Porto. Dragão com muito para melhorar"
- "Pietuszewski é dúvida para a Supertaça"
- "Liga Conferência. Zeleznicar Pancevo 0-1 Sp. Braga. Guerreiros em vantagem. Ricardo Horta marca de penálti"
No O Jogo:
- "Liga Europa. St. Gallen-Benfica. 19H00"
- "À pesca na Europa. Lenglet e Kaminski vão ser titulares e há dúvidas quanto ao dono da baliza"
- "Marco Silva. 'Favoritismo prova-se em campo'"
- "Durán de fora, mas técnico aposta nele: 'Está comprometido e vai ajudar-nos muito'"
- "Liga Conferência. Zeleznicar P. 0-1 Braga. Ricardo Horta já colhe frutos"
- "Bom arranque dos guerreiros na UEFA, com golo de penálti e Hornicek em destaque"
- "Carlos Vicens: 'Na próxima semana será muito melhor'"
- "Gil Vicente 1-0 FC Porto. Um galo a cantar no último minuto. Forte rotação na derrota de Barcelos após vitória matinal com o Penafiel (3-2)"
- "Francesco Farioli. 'Temos muitos quilómetros nas pernas'"
- "Villas-Boas fala de um mercado tranquilo: 'Manter uma base forte para o título'"
- "Sporting. 'Vou dar tudo'. Ibrahima Ba apresentado e multo motivado"
- "Mangas no Monza, Morita no Hull City e Celta de Vigo também quer Irankunda"
E no A Bola:
- "'O Sporting é dos melhores clubes do mundo'. Ba é leão. Central assina até 2031 e custa Euro21,15 milhões"
- "Recupera de operação e só no final de agosto entra nas contas de Rui Borges"
- "Compensa saída de Diomande para o Nottingham Forest. Marfinense 'paga' transferência do ex-Famalicão e a contratação de um lateral-esquerdo para o lugar de Mangas, emprestado ao Monza"
- "St. Gallen - Benfica 19H00. Marco Silva em estreia"
- "Águias já têm acordo com o Bournemouth por António Silva. Central hoje com com a braçadeira de capitão vai sair por Euro25 M"
- "Hull City e Como na pista de Ivanovic"
- "Treinador faz primeiro jogo oficial pelo Benfica. Sublinhou importância da partida e abordou vários temas, desde Durán a Palhinha"
- "FC Porto. Campeão nacional derrotado em Barcelos. Golo ao cair do pano do francês Tchaptchet selou vitória (1-0) do Gil Vicente"
- "Liga Conferência. Zeleznicar 0-1 SC Braga. Serviços mínimos na Sérvia"
- "Golo de penálti de Ricardo Horta na segunda parte garante vitória e eliminatória bem encaminhada"