Para cumprir exigências da NATO, Estado deve cobrar mais impostos

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 23 de Julho de 2025.

Na revista Visão:

- "A história do 'Buraco' multimilionário do Novo Banco. Doze anos depois do fim do BES, quem ganhou e quem perdeu com a criação do banco 'bom'?"

- "Governo. Exame a todos os ministros"

- "Mundial. O triunfo da orquestra sem solistas"

- "Escapada. Guiados pela água. Do Alqueva à ria Formosa"

- "Dalai Lama. O último combate"

No Correio da Manhã:

- "PSP ignora alerta de homicídio. Morte de empreiteiro por trio que veio do Brasil"

- "St Gallen-Benfica. Benfica cauteloso na estreia europeia"

- "Derrota (1-0) com Gil. Chama do dragão só durou 25 minutos"

- "1-0 na Sérvia. Braga entra a ganhar na Liga Conferência"

- "Sporting. Leões confirmam contratação de Ba"

- "Falhas nos exames nacionais dão positiva a quatro disciplinas"

- "Passou de 384 mil Euro. Património financeiro de Marcelo cai para metade"

- "Seguiam de mota. Duas médicas portuguesas morrem em Espanha"

- "Luís Represas 1956-2026. Morreu a voz dos Trovante"

- "Para já. Procurador não inclui PJ no caso do atrelado"

- "Irlanda. Português tenta escapar a prisão perpétua"

- "Falta de água. Tarifa revolta gente de Almada"

- "Irão. Donald Trump ameaça atacar alvos civis"

No Público:

- "Carneiro impõe duas grandes prioridades na negociação do Orçamento do Estado"

- "1956-2026. Luís Represas. Uma estrela que não se apagará na música portuguesa"

- "Luís Neves. Só um dos 17 contratos da PJ com empresário foi a concurso"

- "Ensino superior. Há seis vezes menos alunos a concorrer do que há um ano"

- "Luís de Camões. Aeroporto ficará a 20 minutos de comboio de Lisboa"

- "EUA. Pentágono pede mais dinheiro para financiar guerra no Irão"

No Jornal de Notícias:

- "Governo cria novos juízos especializados em imigração"

- "Luís Represas. 1956-2026. 'Há sempre alguém que nos faz falta. ahhh, saudade...'"

- "Férias. Portugueses cortam nas viagens este verão mas os destinos são mais longínquos"

- "Lisboa. ANA paga futuro aeroporto com concessão até 2092"

- "Exames. Ministro admite sair se auditoria apontar para erro político"

- "Porto. Mulher foi de peruca mostrar casa da vítima ao matador"

- "Braga. Golo de Horta vale vitória na estreia pela Liga Conferência"

- "F. C. Porto. Gil Vicente impõe primeira derrota da pré-época aos dragões"

- "Benfica. 'Favoritismo prova-se dentro de campo. Jogo na Suíça terá presença massiva de emigrantes"

No Diário de Notícias:

- "Maioria considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes"

- "Luís Represas 1956-2026"

- "Saúde. Médicos pedem investigação às condições de trabalho no Instituto do Sangue"

- "Aviação. Governo e ANA de costas voltadas sobre data da abertura do novo aeroporto"

- "Guerra no Médio Oriente. O impasse mutuamente doloroso dos EUA e do Irão"

- "Patricia Villegas de Jorge. Embaixadora da República Dominicana. 'Gosto muito de ver política portuguesa de abertura para a Hispano-América"

- "Estreias. Elogio do ténis e do documentarismo"

- "Futebol. Benfica arranca na Europa com meio-campo frágil"

No Negócios:

- "Finanças assumem que meta da NATO exige mais impostos"

- "ANA vai dividir construção do novo aeroporto em cinco lotes"

- "Relação diz que coima de 34 milhões à EDP e Sonae ainda não prescreveu"

- "Saúde. Multicare quer ter 20 a 30 clínicas e foca-se em Lisboa"

- "David Link. 'Global Head of Tax & Legal Services' da KPMG. 'Pressão sobre governos para reformar sistemas fiscais só vai aumentar'"

- "Política monetária. BCE prepara-se para manter juros e voltar a apertar o cinto em setembro"

No O Jornal Económico:

- "Portugal é o quarto país mais atrativo da Europa para investir"

- "Novo aeroporto abre em 2035"

- "'Há apetite em Portugal por financiamentos sustentáveis', Gilbert Ranoux, CEo do banco Credibom"

- "Trump ameaça bombardear Teerão e abrir guerra total"

- "Futebol europeu. Faturam 40 mil milhões, mas mercado está mais desigual"

- "Sines. Catalyxx investe 120 milhões em químicos renováveis"

- "BCE. Antecipa-se reunião sem mexidas, mas já de olho em setembro"

- "OpenAI. Dois modelos de IA escapam e invadem plataforma"

- "Seguros. Grupo MDS lucrou 10,8 milhões em Portugal em 2025"

No Record:

- "Sporting. 'Vim para um dos melhores do mundo', Ibrahima Ba é apresentado e agradece confiança"

- "Irankunda por detalhes. Só aguarda luz verde do Watfford"

- "Sporting. Mangas no Monza e Morita no Hull City"

- "St. Gallen-Benfica. 'Favoristismo prova-se em campo', Marco não acredita em facilidades"

- "Gil Vicente 1-0 FC Porto. Dragão com muito para melhorar"

- "Pietuszewski é dúvida para a Supertaça"

- "Liga Conferência. Zeleznicar Pancevo 0-1 Sp. Braga. Guerreiros em vantagem. Ricardo Horta marca de penálti"

No O Jogo:

- "Liga Europa. St. Gallen-Benfica. 19H00"

- "À pesca na Europa. Lenglet e Kaminski vão ser titulares e há dúvidas quanto ao dono da baliza"

- "Marco Silva. 'Favoritismo prova-se em campo'"

- "Durán de fora, mas técnico aposta nele: 'Está comprometido e vai ajudar-nos muito'"

- "Liga Conferência. Zeleznicar P. 0-1 Braga. Ricardo Horta já colhe frutos"

- "Bom arranque dos guerreiros na UEFA, com golo de penálti e Hornicek em destaque"

- "Carlos Vicens: 'Na próxima semana será muito melhor'"

- "Gil Vicente 1-0 FC Porto. Um galo a cantar no último minuto. Forte rotação na derrota de Barcelos após vitória matinal com o Penafiel (3-2)"

- "Francesco Farioli. 'Temos muitos quilómetros nas pernas'"

- "Villas-Boas fala de um mercado tranquilo: 'Manter uma base forte para o título'"

- "Sporting. 'Vou dar tudo'. Ibrahima Ba apresentado e multo motivado"

- "Mangas no Monza, Morita no Hull City e Celta de Vigo também quer Irankunda"

E no A Bola:

- "'O Sporting é dos melhores clubes do mundo'. Ba é leão. Central assina até 2031 e custa Euro21,15 milhões"

- "Recupera de operação e só no final de agosto entra nas contas de Rui Borges"

- "Compensa saída de Diomande para o Nottingham Forest. Marfinense 'paga' transferência do ex-Famalicão e a contratação de um lateral-esquerdo para o lugar de Mangas, emprestado ao Monza"

- "St. Gallen - Benfica 19H00. Marco Silva em estreia"

- "Águias já têm acordo com o Bournemouth por António Silva. Central hoje com com a braçadeira de capitão vai sair por Euro25 M"

- "Hull City e Como na pista de Ivanovic"

- "Treinador faz primeiro jogo oficial pelo Benfica. Sublinhou importância da partida e abordou vários temas, desde Durán a Palhinha"

- "FC Porto. Campeão nacional derrotado em Barcelos. Golo ao cair do pano do francês Tchaptchet selou vitória (1-0) do Gil Vicente"

- "Liga Conferência. Zeleznicar 0-1 SC Braga. Serviços mínimos na Sérvia"

- "Golo de penálti de Ricardo Horta na segunda parte garante vitória e eliminatória bem encaminhada"