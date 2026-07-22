Nas condições actuais, não é possível garantir qualidade assistencial nos corredores da Urgência”, mas esse doentes não podem ser abandonados. Por isso, existem doentes nos corredores do Serviço de Urgência e nos Andares. São os doentes que não precisam de cuidados diferenciados, as altas clínicas. Os que mais precisam vão para as enfermarias.

O médico diz que os profissionais de saúde ficam ofendidos com as declarações políticas e na comunicação social, que colocam em causa o trabalho feito, que é técnico e não escrutinável, se não nessa esfera.

“Não podemos deixar os doentes nos corredores da Urgência”, reconhece. Mas quando há soluções possíveis, há críticas a dizer que não é ideal. Mas também não é ideal deixá-los nos corredores.