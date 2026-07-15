Jogo entre França e Espanha foi o programa mais visto do dia

O jogo disputado entre as seleções de França e Espanha na terça-feira, no âmbito das meias-finais do Mundial 2026, foi transmitido na SIC e foi o programa mais visto do dia, de acordo com dados da CAEM/MediaMonitor.

"O jogo França X Espanha, respeitante às meias-finais do Mundial 2026, transmitido na SIC, destacou-se como o programa mais visto do dia, registando uma audiência média de 2.087.500 espectadores", adianta a mesma fonte.

A Espanha, campeã em 2010, qualificou-se na terça-feira para a final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a vice-campeã em título França por 2-0, em encontro disputado em Arlington, nos EUA.

Entretanto, a campeã em título Argentina e a Inglaterra disputam hoje a segunda vaga na final do Mundial de futebol de 2026, no domingo.

Os jogos também são transmitidos pela SportTV e pela plataforma LiveMode (através do canal LiveModeTV no YouTube).