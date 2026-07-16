MAR regista dois navios inéditos na sua lista

O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) registou recentemente dois navios inéditos sob bandeira portuguesa, reforçando a posição do país entre os registos marítimos com maior crescimento na Europa.

De acordo com a SDM, entre os novos registos destaca-se o 'Olympus', o primeiro Very Large Crude Carrier (VLCC) inscrito no MAR. Trata-se de um petroleiro com mais de 300 mil toneladas de porte bruto, construído em 2023, cuja entrada no registo permite à bandeira portuguesa passar a abranger toda a gama de navios comerciais, incluindo os maiores petroleiros de transporte de crude actualmente em operação", explica.

O MAR registou igualmente o primeiro navio de transporte de dióxido de carbono liquefeito (LCO₂) sob bandeira portuguesa. A embarcação, designada 'Northern Purpose', pertence ao grupo Bernhard Schulte e está associada ao desenvolvimento da cadeia de captura e armazenamento de carbono (CCS).

Segundo a informação divulgada, o 'Northern Purpose' está equipado com um sistema de propulsão dual-fuel a gás natural liquefeito (GNL), complementado por uma vela rotativa de assistência eólica e um sistema de lubrificação por ar, tecnologias destinadas a reduzir as emissões de dióxido de carbono.

A SDM sublinha que este tipo de embarcações assume um papel relevante no contexto da transição energética e acompanha uma das prioridades definidas pela União Europeia em matéria de descarbonização.

De acordo com a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, o crescimento do registo, aliado à confiança dos armadores internacionais e à capacidade de atrair navios cada vez mais diversificados e tecnologicamente avançados, começa a reflectir-se nos principais indicadores internacionais do sector.

Actualmente, a bandeira portuguesa é apontada como uma das que mais cresce entre os Estados-Membros da União Europeia, aproximando-se do grupo dos dez maiores Estados de bandeira a nível mundial.