Barril do Brent regressa aos preços de Junho e passa dos 90 dólares

Os preços do petróleo subiram hoje na abertura dos mercados asiáticos, impulsionados pela intensificação do conflito no Médio Oriente, com novos ataques contra o Irão, e a notícia de um navio em chamas no Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent para entrega em setembro registou um aumento de 2,72%, para 90,50 dólares, por volta da 01:00 TMG. O preço do equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), subiu 2,39%, para 84,46 dólares.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou hoje que um navio estava em chamas no Estreito de Ormuz, sem especificar a causa do incêndio, que ocorreu a 8 milhas náuticas (cerca de 15 km) a noroeste de Kumzar (Omã).

Quase um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos passava por este estreito antes da guerra.

O Presidente norte-americano Donald Trump afirmou no domingo à noite aos jornalistas, ao regressar a Washington após a final do Campeonato do Mundo de Futebol, que os Estados Unidos estavam a atacar "muito duramente" o Irão para vingar os soldados norte-americanos mortos nos últimos dias no Médio Oriente.

O exército do Kuwait anunciou também na segunda-feira que estava a enfrentar um ataque de drones iranianos contra o território do emirado e o Bahrein acionou os alertas contra ataques aéreos.