Fichas ENES já permitem candidaturas ao Ensino Superior

Os alunos já podem ir às escolas levantar a ficha ENES (Exames Nacionais do Ensino Secundário) que lhes permite dar seguimento à candidatura ao Ensino Superior. Depois de um dia em que não foi possível obter o documentos devido aos atrasos nas actualizações das pautas, esta manhã o sistema voltou e o processo está a decorrer dentro da normalidade.

A 1.ª fase de candidatura ao Ensino Superior arrancou ontem na teoria, mas na prática o primeiro dia de pouco serviu. Devido à falta deste documento, o Gabinete do Ensino Superior optou por reagendar os cerca de 150 atendimentos que tinha programados.